«Si descuidamos el surf, la parte lúdica se comería el Longboard» José González Hevia, ayer en el paseo de Salinas. / OMAR ANTUÑA «Cada nueva edición aumentamos la seguridad porque vamos aprendiendo de nuestros errores» José González Hevia Promotor del Salinas Longboard Festival SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Miércoles, 24 julio 2019, 00:09

El Salinas Longboard Festival ya ha comenzado el montaje de toda su estructura, que soportará cuatro días de intensa actividad. Uno de sus promotores, José González Hevia analiza la que será la edición número dieciocho.

-¿Qué novedades presenta esta nueva edición del festival?

-Es una edición de continuidad. A quienes les gusta el festival se lo van a pasar en grande. En cuanto a programa se añaden algunas competiciones nuevas en el plano deportivo y se vuelven a separar los conciertos en dos zonas.

-¿Se ha reforzado el programa deportivo?

-Sí. Si se descuida el calendario deportivo el lúdico se lo comería, y no podemos perder la referencia de que esto es un festival de surf fundamentalmente. Siempre buscamos subir de categoría porque los espectadores se acostumbran con rapidez. Este año volvemos a ser sede del Campeonato de España y hemos organizado la Copa de Naciones, en la que habrá presencia de muchos equipos de diferentes partes del mundo. El nivel va a ser muy alto.

-También han puesto en marcha un campeonato de surf adaptado.

-Es una gran apuesta. Tenemos muchos inscritos. Supone una gran coordinación entre las diferentes administraciones y con la federación, conllevará un gran despliegue de personas en la playa para poder desarrollarlo y más en Salinas. Es todo un reto como organizadores.

-¿Hay alguna novedad en cuanto a la infraestructura del festival?

-Este año cubriremos toda la zona lúdica con grandes carpas, mayores que otros años. Así nos aseguramos de capear cualquier cambio meteorológico, estamos en Asturias y tenemos que contar con ello.

-¿Se ha aumentado la seguridad?

-Todos los años se refuerza y este año no iba a ser menos. Aumentamos cada edición los efectivos porque vamos aprendiendo de nuestros errores. Además, hemos firmado un convenio con Urbaser para el tema limpieza, que nos ayudará mucho a tenerlo todo perfecto. Aunque hay que dejar claro que los surfistas están muy concienciados pero tenemos el problema del botellón, que no nos beneficia nada, todo lo contrario.

-Recuperan los conciertos tras el instituto de Salinas.

-Sí, hace dos años lo hicimos así y vimos que era mejor porque así preservamos la tranquilidad de los vecinos. En la zona de Pablo Laloux la música terminará sobre las dos de la madrugada, y tras el instituto podrá seguir toda la noche sin molestar a nadie. Ahí también se ha reforzado la seguridad, especialmente en prevención de incendios al estar rodeados de zona verde. Tenemos una estrategia clara, un año nos mantenemos y otro crecemos. Este nos toca crecer y lo hacemos con una gran producción a nivel musical que se verá en esta zona.

-¿Esperan una gran afluencia de fuera de Asturias?

-Por supuesto, no solo a nivel inscripciones también de espectadores. Antes yo iba a la zona de acampada y conocía a todo el mundo, ahora no. Llegan muchas personas de fuera de Asturias e incluso de España. Se ha creado la marca Salinas, puede que no sepan colocarla en el mapa pero saben que aquí se hace surf. Nos hace mucha ilusión ver la acogida que ha tenido y haber conseguido ese nombre internacional.

-¿Está todo ligado al slogan 'Salinas ciudad de surf'?

-'Salinas ciudad de surf' no se ha conseguido por casualidad, lleva mucho trabajo detrás. No solo de los festivales, también del resto de escuelas y empresas del sector. Se están viendo ahora los resultados de años de trabajo. No tenemos nada diferente de otras ciudades como Sopela o Ferrol, pero nosotros vendemos calidad. Todo el mundo se puso las pilas para conseguirlo. Además, el turismo que atrae es muy agradecido porque no le importa si llueve o hace sol, pueden surfear todos los días.