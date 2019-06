Detenido por supuesta violencia de género

Un hombre de unos cuarenta años de edad que responde a las iniciales F. C. F. fue detenido ayer como presunto autor de un delito de violencia de género. La agresión se habría producido en torno a las once de la mañana en un domicilio de la calle Castillo de Gauzón, en Piedras Blancas, y en un principio la mujer no aparentaba lesiones de gravedad, por lo que no habría sido hospitalizada. Intervinieron agentes de la Policía Local y del puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas, que como es norma no facilita información en aras de preservar la identidad de la víctima.