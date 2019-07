Detienen a dos hombres tras asaltar una céntrica joyería de Las Vegas Los ladrones se llevaron varias medallas de oro de una céntrica joyería. / OMAR ANTUÑA Amenazaron al dueño con una navaja, se llevaron varias medallas y cruces de oro y fueron interceptados en su huida por la Guardia Civil S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Sábado, 20 julio 2019, 00:08

La Guardia Civil detuvo la tarde del jueves a dos hombres que habían asaltado una céntrica joyería de Las Vegas. Los detenidos pasaron ayer a disposición judicial, decretándose prisión para uno de ellos. A los juzgados de Avilés también tuvo que acudir el propietario del establecimiento comercial, que fue la víctima del intento de robo.

Los hechos se produjeron cerca de las siete de la tarde. El dueño de la joyería se encontraba en el interior, dentro de su jornada laboral, cuando los dos hombres entraron al local. Una vez dentro amenazaron al hombre diciéndole que «se iban a llevar todo lo que pudieran», según apuntan desde la Guardia Civil. En ese momento, el más joven de ellos pidió a su compañero que sacara la pistola, en tono amenazante. Algo que no llegó a pasar, pero este sí habría sacado de su bolsillo una navaja que esgrimió para doblegar al propietario.

A pesar de ello no lograron enturbiar la calma del dependiente. «Yo creo que les sorprendió que no me estuvieran intimidando. Logré mantener la calma y controlar la situación», explica el hombre. Mientras estaba siendo apuntado con la navaja por el menor de los atracantes, el otro sacó de uno de los cajones una docena de medallas y cruces de oro. Inmediatamente el joven intentó saltar al otro lado del mostrador, subiéndose a este. El dependiente logró empujarlo para evitar que lo hiciera por lo que decidieron huir del lugar.

«Se marcharon corriendo. Se llamó a la Guardia Civil para denunciar los hechos y fueron ellos los que se encargaron de seguirles y darles el alto», relata el propietario de la joyería.

Hasta el lugar se trasladó una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Cancienes y dos patrullas de la USEC, Unidad de Seguridad Ciudadana. Los agentes lograron darles el alto minutos después en las inmediaciones gracias a la descripción aportada por el dueño, procediendo a su detención. «Creo que les pararon en Los Campos», decía ayer el dueño.

Los implicados serían dos hombres, I.P.G., de unos cincuenta años por la descripción del propietario de la joyería, y J. B. B., de unos veinticinco años. Ambos prestaron declaración en sede judicial, decretando el titular prisión para uno de ellos, todo apunta al más joven, al haber sido él quien esgrimió el arma blanca para amenazar al propietario del local.

Este no era el primer intento de robo que sufre la joyería de Las Vegas. Su propietario se ha enfrentado a los ladrones en «dos o tres ocasiones antes», comenta, es por eso que en esta ocasión pudo mantener la calma. «No era la primera vez, ya me he visto en estas antes y espero que no haya más porque estoy a punto de jubilarme», señalaba ayer.