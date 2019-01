Dimite el presidente del club náutico Cuatro Vientos de Candás Daniel Fernández González. / E.C. Daniel Fernández alega falta de tiempo para el desempeño del cargo. Abrió un plazo para presentar candidaturas, pero quedó desierto P. G.-PUMARINO CANDÁS. Sábado, 5 enero 2019, 00:10

«No tengo tiempo y no puedo dar más del que dispongo. Ya quise dejar el cargo y así lo comuniqué a la asamblea de socios cuando convoqué las últimas elecciones. Llego hasta donde llego y no existen otros motivos». Con estas palabras, el presidente de la Asociación de Embarcaciones Deportivas Cuatro Vientos de Candás, justificó su decisión de no seguir al frente de la entidad náutica. Durante trece años ha desempeñado su cargo al frente de la entidad de barcos deportivos. Su objetivo pasa ahora por dar el relevo a los socios con disponibilidad de tiempo para asumir las muchas funciones que se tienen que llevar a cabo en la mejora de las condiciones de los puertos deportivos.

Esta determinación la comunicó a la asamblea de socios el pasado día 20 de diciembre, procediendo con la apertura de un trámite de elecciones durante el plazo de diez días para la presentación de candidaturas. «Finalizado el mismo, el proceso quedó desierto al no haber ninguna propuesta.

Tres meses más

«Pero ahora me planteo convocar de nuevo a los socios por un periodo de tres meses para a ver si finalmente alguien se anima a hacerse cargo de la entidad», explica, «aunque son muchos los que insisten en que siga al frente del club», añadió.

La decisión fue comunicada a la federación asturiana de asociaciones deportivas de la que también es presidente desde el año 2005. «Dentro de mi cometido a escala regional la principal demanda que planteamos al Principado es que colabore con los clubes en la financiación del personal contratado para el mantenimiento de los servicios portuarios, que este año se incrementará al establecer un aumento del salario mínimo».

En este sentido, quiso subrayar: «Estamos haciendo todo el trabajo en los puertos, donde este año habrá una subida de la nómina de 3.000 euros por empleado».