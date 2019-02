Domingo Morcillo crea una asociación de vecinos por la «dejadez» de la actual Dejó su cargo en El Carbayo en abril del año pasado y vuelve a primera fila para recuperar las actividades habituales de la entidad S. GONZÁLEZ Lunes, 4 febrero 2019, 00:49

Cancienes contará este año con dos asociaciones de vecinos. Será la primera localidad del concejo en tener esta duplicidad. Los próximos meses verá la luz la Asociación de Vecinos La Lechera, que liderará Domingo Morcillo. Él presidió durante años El Carbayo, la segunda de las entidades vecinales.

Había dejado su puesto en abril del año pasado y ahora decide volver ante lo que considera «dejadez» de la asociación El Carbayo. «El chico que la lleva ahora no hace nada y la gente estaba harta, me pedían que volviera y por eso decidí dar el paso», comenta Morcillo, que ya ha comenzado con los trámites burocráticos. A su vez confiesa que estos meses apartado del movimiento vecinal han hecho que se aburriera, «soy de estar moviéndome. Ahora me tocará salir por el barrio para hacer una lista con todo lo que se puede necesitar, a ver que me cuentan los vecinos», dice entre risas.

Carlos González seguirá presidiendo la asociación El Carbayo, que continuará en funcionamiento de manera paralela a la de reciente creación. Él elude responder a las críticas de «dejadez» que le achacan y alega que no se harán actividades hasta que «los locales cumplan con la legislación vigente» en materia de accesibilidad y seguridad. Mientras Domingo Morcillo ha estado muy presente en algunos de los proyectos puestos en marcha en la parroquia los últimos meses.

La Lechera dará nombre a la nueva entidad y es que la recuperación del histórico edificio fue una de las obras más reclamadas por Morcillo. «Trabajo me costó conseguir que se pusiera en marcha y lo hice. Será algo muy bueno para el pueblo», destacó el líder vecinal. También se muestra ansioso por que se ponga en marcha el servicio de pediatría en el consultorio local. «Hay muchas ganas de que se inaugure. Esperemos que sea dentro de poco», indicó Morcillo.