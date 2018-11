Los ecologistas piden a Carreño «más concreción» en los datos sobre la contaminación

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha solicitado al Ayuntamiento de Carreño «más concreción en los datos sobre la contaminación del aire en el concejo». Tras un primer análisis efectuado durante 22 días, el pasado mes, por la unidad móvil instalada en la urbanización de Xivares, los resultados fueron buenos en partículas en suspensión PM10 y muy buenos en dióxido de azufre. Pues bien, para la organización ecologista resulta sorprendente el emplazamiento de esa unidad «elegido ya por el Principado desde noviembre de 2013 hasta enero de 2014», y que ya dejó demostrado en esas fechas que en esa ubicación no había apenas contaminación del aire. «Entonces, de acuerdo con los datos del Principado, el parque de carbones de El Musel no tenía ni la actual pantalla». Considera, además, que el lugar donde se debió iniciar el plan de control del aire debió ser en Logrezana, donde se hicieron mediciones los anteriores años, registrándose índices espectacularmente malos. Por ello piden que no se engañe más a los vecinos.