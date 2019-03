El edificio no estaba inscrito en el registro de la propiedad Viernes, 15 marzo 2019, 00:23

El Ayuntamiento de Villaviciosa comprobó durante la tramitación para solicitar la ayuda del 1,5% cultural que el edificio del Ateneo Obrero no se encontraba inscrito en el registro de propiedad, no así la parcela sobre la que se levanta, donada en su día por el marqués de Villaviciosa. «Por suerte pudimos subsanar este grave error en un tiempo récord y el 26 de noviembre del año pasado pudimos inscribirlo 'in extremis'», explicó el alcalde, Alejandro Vega. Sin ese trámite, el Consistorio no habría logrado la ayuda que permitirá financiar el 36% de las obras. La edificación fue construida en dos fases por los vecinos del concejo, la primera correspondiente a la calle Magdalena finalizó en 1922, mientras que la segunda fue en 1932.