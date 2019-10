La empresa de la escuela infantil alega falta de pagos y errores en el proyecto La maquinaria, durante los trabajos de excavación para la cimentación del nuevo aulario de la escuela y que quedaron paralizados en septiembre por la falta de pago de las obras realizadas. / P. G.-P. «El alcalde no atiende a razones», afirma la adjudicataria, que insiste en la necesidad de un modificado para seguir adelante con la obra PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Jueves, 17 octubre 2019, 00:15

El responsable directo de las obras de ampliación de la escuela infantil de Luanco, Marcos González -de la firma Integral Architecture Systems S.L., adjudicataria de los trabajos- asevera que «en diferentes ocasiones» ha intentado hablar con el alcalde, pero «no atendió nuestras llamadas». El también administrador de la empresa añade que «mantienen» su postura inicial, que propició la paralización de las obras.

Según expuso, las suspensión de todas las actuaciones obedece a que el Ayuntamiento no abonó las certificaciones de unidades de proyecto, con alegaciones por escrito a éstas, tanto de agosto como de septiembre. Y la segunda, a una falta de diligencia por parte del encargado del control de obras -un técnico municipal- a la hora de fijar el precio de los trabajos no recogidos en el contrato. Porque, según indica la firma, en el proyecto no aparecían y no estaban detallados. «Los consideramos totalmente justificados y así lo hemos trasladado en los escritos remitidos a esta administración». «Sin embargo -añadió-, el alcalde no atiende a razones».

Marcos González añadió que desde la última reunión mantenida el día 30 de septiembre (las obras fueron paradas cinco días antes) «no hemos tenido noticia alguna del Consistorio). En aquel encuentro, la empresa expuso las reclamaciones efectuadas por escrito y verbalmente, pero todas fueron denegadas. «Aun así, en sendos escritos y llamadas hechas al secretario, hemos manifestado nuestra intención de proseguir con las obras previa tramitación de un modificado. Ése es el mensaje que se le transmite: que todos nuestros proveedores están preparados para proseguir con el proyecto».

«El Ayuntamiento no abonó las certificaciones de agosto y septiembre» Las familias denuncian «la absoluta falta de información por parte del gobierno local»

Sobre las actuaciones realizadas pendientes de pago, especifica que éstas son doce. Están relacionadas con trabajos de cimentación, acometidas y los materiales empleados.

En el caso de los cambios que, según la firma se ha visto obligada a realizar porque no venían recogidos en el proyecto, éstos aluden a errores en la planificación, como la existencia de taludes en el terreno no especificados, y la instalación de nuevas arquetas y movimientos de tierras, entre otras muchas actuaciones que no venían recogidas.

Entretanto, el alcalde, Jorge Suárez, ya afirmó a este periódico que no tiene nada que negociar con la empresa y se remite a los informes jurídicos y técnicos al respecto.

«Falta de seguridad»

Por otro lado, una representación de las familias afectadas mantuvo ayer una reunión con los representantes políticos de IU, cuya portavoz, Ana Ruiz, es una de las afectadas al estar pendiente de una plaza en la escuela infantil. Tras el encuentro, la agrupación política emitió un comunicado en el que denuncia «una falta de información absoluta al colectivo de padres, madres y educadoras del centro». También recogió las denuncias de las familias, que critican la falta de seguridad en el acceso al centro a causa de las obras y que los niños carecen de un espacio exterior. En este sentido, se preguntan qué va a pasar con este equipamiento que no figura en la obra de ampliación.

Por su parte, IU manifestó su «sorpresa» por la negativa del alcalde a que la empresa pueda exponer sus razones en una comisión.

El proyecto de ampliación responde a la necesidad de atender el aumento de la demanda. La idea es que ofrezca 35 nuevas plazas. La inversión incluye la creación en dos aulas más, y la dotación a este nuevo espacio de mobiliario. Por su parte, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana subvenciona con 268.132 euros la plantilla de profesores de la escuela infantil en el marco del plan de ordenación de escuelas de primer ciclo de Educación Infantil. De ellos, 70.598 euros corresponden al pasado año y los 197.534 restantes, al actual ejercicio.