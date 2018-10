La empresa ganadora de la subasta del campo de golf desiste de su propuesta Campo de golf de Los Balagares. / SL Cinco empresas se presentaron al proceso, por lo que los Servicios Tributarios esperan ahora por la segunda candidata, mientras que Global Golf será desahuciada hoy S. GONZÁLEZ TRASONA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:19

El proceso de subasta del campo de golf de Los Balagares sigue abierto. El ente de Servicios Tributarios aún no ha podido determinar cuál será la empresa que se encargará de la gestión de las instalaciones deportivas. Esto se debe a que al proceso abierto se presentaron cinco entidades. El primer paso fue otorgar la concesión a la oferta más alta, pero cuando tuvo que ser ratificada desistió.

Ahora se ha procedido a dar aviso a la segunda empresa para que haga efectivo el pago de la cantidad que pujó en la subasta pública. Para ello tiene quince días, de no hacerlo los Servicios Tributarios tendrán que buscar a los responsables de la tercera oferta y así sucesivamente hasta conocer a los nuevos gestores, o bien hasta declarar desierto el proceso. La subasta se inició después de que la concesionaria asumiera una deuda con el Ayuntamiento de Corvera, a quien debe pagar 3.000 euros al año.

Estos datos fueron algunos de los explicados ayer por el alcalde, Iván Fernández, a varios de los abonados del campo de golf, que habían fijado la reunión para conocer la situación real de las instalaciones ante su temor del cierre de las mismas, que puede ser inminente.

«Ha sido un encuentro muy cordial y positivo para ambas partes», destacaba Iván Fernández, una sensación que compartían a la salida los abonados del campo de golf, que se mostraban «contentos con el proceder en todo el asunto del Ayuntamiento». Hoy, a las doce de la mañana, está previsto que Dolabay, como concesionaria directa de la gestión de las instalaciones, ejecute el desahucio de Global Golf, empresa que se ha encargado de la gestión a través de una subcontrata.

Esta última deberá marcharse tras impagar las cuotas de alquiler acordadas con Dolabay hace once meses cuando entraron a hacerse cargo del campo. Este trámite hace que tanto abonados como el Consistorio se muestren en «alerta» ante los próximos pasos a dar por la promotora. «Le hemos reiterado a los socios que deberá continuar con el campo abierto y llevando a cabo un mantenimiento adecuado», indicó Iván Fernández, que añadió que «de no hacerlo estaría incumpliendo el acuerdo por el que se le cedió el campo por un periodo de 50 años».

Para controlar que no se materialice un cierre total tras el desahucio han acordado que «serán los socios quienes nos mantengan un poco al tanto, aunque nosotros también vigilaremos las instalaciones para ver cómo se desarrollan las cosas los próximos días. Si ellos nos trasladan que no pueden acceder al campo o que este no tiene personal que cubra las necesidades de mantenimiento y uso del mismo, se levantará un acta», comentó el alcalde.

Por su parte, los abonados, que ascienden a unos 180 en la actualidad tras un descenso del número tras los últimos acontecimientos desencadenados, insistían ayer que «estaremos vigilantes», según señaló Carlos Bernardo, que hace de portavoz. Los abonados también puntualizan que «nosotros lo único que no queremos es que se echen a perder las instalaciones, que son de las mejores de Asturias en estos momentos».