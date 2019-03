Los empresarios critican la falta de información sobre la ampliación del área de Rassé Aseguran «desconocer» el desarrollo del Plan Parcial encargado por el Ayuntamiento y piden saber el coste que tendrá la actuación PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Sábado, 16 marzo 2019, 00:15

Los empresarios del centro comercial Rassé, ubicado en el extrarradio del casco urbano de Luanco, critican la falta de información por parte del Ayuntamiento sobre la recuperación de esta área industrial. El colectivo de copropietarios de las parcelas existentes asegura «desconocer» el estudio de detalle del Plan Parcial urbanístico, que fue encargado a un estudio de arquitectura por el Consistorio y el desembolso económico del proyecto. «Por esta razón no podemos posicionarnos ni en contra ni a favor de un plan del que no tenemos noticias directas», afirmó José Manuel Fleta. Desde su punto de vista, el desarrollo de un Plan Parcial «es complejo» y equivale a unas inversiones. Pero, dijo, lo que sucede es que existe en la actualidad un «bloqueo» urbanístico por el cual ahora no se puede hacer absolutamente nada. Y esto se debe a unos errores en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que recoge un cambio de calificación del suelo afectado rebajando a la mitad el volumen de edificación.

Otro problema añadido es que de las seis naves comerciales existentes, dos se encuentran fuera de la parcela del polígono de Rassé, que es privado, y que quedarían afectadas también por el Plan Parcial. Debido a este desorden urbanístico los empresarios piden que describan los planes para poder ser analizados.

El plan de actuaciones proyectado por el Ayuntamiento para el centro comercial Rassé, consistirá en la incorporación de 8.933 metros cuadrados al suelo disponible -que en la actualidad es de 24.555 metros cuadrados de superficie-. Para acometer esta ampliación se hizo preciso una modificación puntual y un estudio de detalle del vigente PGOU. Un trámite necesario al no estar recogido en el documento urbanístico una expansión del suelo industrial en esta zona del extrarradio.

Desarrollo industrial

Para desarrollar el polígono comercial se hace preciso, además, contar con la correspondiente evaluación ambiental estratégica específica para el terreno que es objeto de ampliación.

Este proceso ya se encuentra en marcha teniendo como principal afección la necesidad de efectuar una tala del eucaliptal que ocupa este suelo. Igualmente, el plan de actuaciones recoge la ordenación urbanísticas de las futuras parcelas y de las actuales, a las que se dotará de nuevos viales y mobiliario urbano.

El objetivo que se marca el equipo de gobierno socialista pasa por la ampliación del suelo destinado a la industria para generar una mayor actividad en el concejo. En la actualidad el centro comercial Rassé genera más de ochenta puesto de trabajo y su ampliación supondrá la captación de nuevas empresas.