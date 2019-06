La entidad que entrega las banderas azules mantiene la duda sobre el Museo de Anclas El Museo de Anclas de Salinas. / MARIETA El presidente de la asociación recuerda que adolece de falta de mantenimiento y sugiere que «adquiera un carácter más pedagógico» EVA FANJUL / J. F. G. SALINAS. Martes, 18 junio 2019, 00:28

José Ramón Sánchez, presidente de Adeac, la entidad que concede las banderas azules, no despejó ayer las dudas sobre la posibilidad de que finalmente se retire la concedida al Museo de Anclas Philippe Cousteau, en La Peñona de Salinas, si no se lleva a cabo el mantenimiento que precisa. El mensaje que lanzó durante el acto de entrega de todas las banderas azules de Asturias, en El Aguilar (Muros de Nalón), es ambiguo. «Me gustaría que lo que se ha caído se arregle. Quitarla ahora me parece un poco excesivo, pero había unas condiciones y un plazo», el 30 del presente mes.

Sánchez dejó entrever que sería suficiente tener un plan de actuación sobre la mesa y llevar a cabo en el corto plazo unas mínimas labores de mantenimiento. Lo que sí expuso con claridad es la «conveniencia» de que la exposición «adquiriese un carácter un poco más pedagógico para que sea un auténtico museo y no un parque de esculturas».

La realidad es que la imagen que a día de hoy presenta el museo dista mucho de ser la que cabría esperar . El hondero no tiene honda, hay anclas oxidadas, una vela caída, placas sustraídas que no han sido respuestas, candados en barandillas... La responsabilidad de a quién corresponde el mantenimiento es objeto de discordia entre el Ayuntamiento y la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar, custodio de gran parte de las piezas de la colección. Uno dice que al otro, y viceversa.

Según la alcaldesa, Yasmina Triguero, aunque el Ayuntamiento se hace cargo del espacio público no puede hacer lo propio con las anclas al ser de titularidad privada. A partir de ahí propone dos opciones, alcanzar un acuerdo que defina qué tareas ha de asumir cada uno o en su defecto que la cofradía ceda la colección al municipio y participe en la gestión del museo mediante un convenio. En cualquier caso tanto el Ayuntamiento como la Cofradía expresan su voluntad de llegar a un acuerdo que a día de hoy sigue sin cerrarse. Adeac también ha concedido bandera azul a la playas de Salinas y Santa María del Mar.