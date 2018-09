Los entresijos del Castillo de Gauzón Equipo de arqueólogos. Noelia Fernández es la arqueóloga y restauradora encargada de los trabajos de laboratorio del Castillo de Gauzón, su equipo lo forman también Alejandro Fernández, Patricia Suárez e Ignacio Jiménez. / FOTOS: MARIETA Arqueólogos y restauradores clasifican, limpian y recuperan las piezas encontradas en las excavaciones SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:52

La arqueología lleva pareja a sí misma un halo de misterio, de sorpresa, pero también de trabajos largos, tediosos y muchas horas de brocha y agua. Desde hace once años el peñón de Raíces recibe cada temporada a numerosos arqueólogos dispuestos a desvelar los secretos que guarda bajo sus capas de césped y tierra. El yacimiento del castillo de Gauzón no ha dejado de sacar a la luz la historia del Reino de Asturias desde que se comenzase a excavar en él. Una historia que ha sido interpretada, desde hace diez años, desde el laboratorio de Raíces Viejo.

Noelia Fernández lidera el equipo de arqueólogos y restauradores encargados de las piezas encontradas campaña tras campaña. Se han llegado a contabilizar más de 8.000 piezas en una sola temporada. Una cantidad ingente de restos metalúrgicos, cerámicos o de animales que han sido clasificados, recuperados y muchos de ellos restaurados a su estado inicial.

El laboratorio del Castillo de Gauzón trabaja a la sombra del peñón, en el pueblo. Lo hace una vez que terminan los trabajos de campo. Cuando los arqueólogos bajan todo el material encontrado durante los dos meses de excavaciones. «Aquí llega todo tipo de material. Dependiendo del nivel de excavaciones y del espacio en el que se esté trabajando llegan unas piezas u otras», comenta Noelia Fernández, que añade que suelen ser los metales y las cerámicas los más abundantes aunque, como en todo yacimiento, han aparecido piezas de gran valor que han permitido desvelar el estilo de vida del castillo en pleno apogeo.

Una vez que llegan las piezas al laboratorio la tarea se divide en varias fases. La primera la limpieza de todas ellas, unas requieren más trabajo que otras. «Una vez que se les ha quitado la tierra que las recubre hay que secarlas bien para poder quitar por completo los óxidos y así identificar la pieza», explica la arqueóloga y restauradora. Sobre las mesas de trabajo se dividen estos materiales. Largas hileras de piezas cerámicas, muchas casan entre sí pero otras tantas no lo hacen.

«Es como hacer un puzzle gigante. En ocasiones ves claramente cuál va con cuál y te permite restaurar pequeñas vasijas, otras simplemente las vamos separando por color, por la forma o el cocido del barro», señala Noelia Fernández. El inventario actual del Castillo de Gauzón está formado por miles y miles de pequeñas piezas que ahora forman parte de una base de datos. «Eso nos ayuda a que cuando llegan nuevas campañas y nuevos hallazgos sea más fácil datarlos», comenta la experta.

En el laboratorio trabaja Noelia Fernández junto a otros dos arqueólogos, a los que se suman estudiantes de la Universidad que trabajan junto a ellos por quincenas. «Hay niveles de excavación más ricos que otros. Depende mucho del día», matiza la arqueóloga. Los restos de alimentos también han desvelado multitud de secretos de palacio. Por ejemplo, en la Edad Media los ricos comían carne roja y los soldados marisco. «Comían muy bien, muchas ostras. Hay que tener en cuenta que tenían el mar a un paso y para los soldados y campesinos era más fácil alimentarse de ahí mientras que para las clases altas la caza era habitual», detalla Fernández.

Los objetos cotidianos definen a los moradores del Castillo de Gauzón. Entre los elementos restaurados y que hoy pueden palparse se encuentra una vasija del siglo XIII aproximadamente. «Pieza a pieza la fuimos armando. Normalmente hay que rebuscar aunque en este caso fue más sencillo porque al derrumbarse la habitación selló los materiales. Estaban todos en un metro cuadrado», recuerda Noelia Fernández.

Otros de los secretos desvelados fueron los viajes realizados por mar. Objetos de lujo llegados desde otros puntos del mundo como pudieron ser las cerámicas vidriadas. La conservación de todas estas piezas también se establece en grupos. «Intentamos restaurar aquellas que tienen más peligro de perderse de no hacerlo. Conseguimos que el proceso de oxidación sea más lento y se puedan guardar mejor», explica la arqueóloga.

Realizar el inventario no es sencillo. Búsquedas en manuales, libros, catálogos de exposiciones y en su propia base de datos. Cualquier fuente es buena para datar o clasificar una pieza. «No es fácil encontrar referencias. Como llevamos diez años, ya tenemos nuestra propia biblioteca. Hay cosas que las identificas nada más verlas, pero la memoria tiene un límite y necesitas tener un lugar donde buscar», señala la restauradora.

El trabajo en el laboratorio no finaliza con la jornada laboral, si no que continúa en casa. «El trabajo del gabinete y del laboratorio en general es muy desconocido», comenta la experta, que también hace hincapié en que los resultados de las campañas en muchas ocasiones no se pueden cerrar hasta pasados años. «Tiempo después es cuando te das cuenta de lo que tienes porque relaciones con los que ves en nuevas excavaciones. El caso más reciente fue el del pozo. Se encontró la forma semicircular un año pero hasta el siguiente no se sacó a la luz la totalidad del pozo», recuerda Noelia Fernández.