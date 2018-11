El equipo de gobierno defiende el plan de poda llevado a cabo por los operarios S. G. NUBLEDO. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:21

El equipo de gobierno local defendió ayer el plan de poda llevado a cabo por los operarios municipales estas semanas. Lo hicieron después de que Somos se felicitara por el cambio en los mecanismos y técnicas. «No deben ponerse medallas donde no las hay. Antes de presentar el plan ya habíamos anunciado las medidas y dejamos claro que la masa de lo alcorques no era cemento si no un producto de drenaje, que está permitiendo el correcto desarrollo de la arboleda», destacaron ayer los socialistas.

Explicaron que ampliar la base de los árboles era «algo ya estudiado para permitir el crecimiento de los ejemplares» y además insisten en que «el mantenimiento de las zonas verdes y arboleda es continuo todo el año».