«La ermita de la Consolación me sorprendió como escenario» Juan José Bors, director de 'Revelación'. / YAGO ASTUR El cineasta estrena mañana su cortometraje 'Revelación' en el Centro Sociocultural de Las Vegas a las 19 horas Juan José Bors Director de cine S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Jueves, 13 junio 2019, 00:20

En 2015 la ermita de La Consolación, el Ayuntamiento de Corvera o el teatro de El Llar fueron escenarios de cine. En ellos grabó el director Juan José Bors su último cortometraje, 'Revelación', que se estrena mañana viernes en el Centro Sociocultural de Las Vegas a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos.

-¿Qué le llevó a grabar en Corvera?

-Para este proyecto necesitaba unas localizaciones difíciles de encontrar. Necesitaba una iglesia equipada con todo lo necesario para una celebración religiosa y un edificio de grandes dimensiones que tuviese el aspecto de una institución. Visité Corvera con motivo de una proyección de mi anterior corto, 'Vino de moras'. Uno de lo actores, el joven David Martínez, es del concejo. Encontré lo que buscaba en la sede del Ayuntamiento y la ermita de la Consolación, también de propiedad municipal. El Ayuntamiento de Corvera me dio muchas facilidades y gracias a ello se pudo llevar a cabo el rodaje.

-¿Por qué eligió una temática religiosa?

-Fui educado en el catolicismo, como la mayoría de los españoles. La religión siempre ha estado presente en mi vida, aunque mi familia no me inculcó creencias fundamentalistas, como sucede en el corto. Siento un profundo respeto por las creencias de cada persona. Lo que no me parece respetable son los falsos creyentes y quienes practican la doble moral.

-¿Hay presencia corverana en el reparto?

-Aparte de David Martínez, que ha ganado algunos premios de interpretación en certámenes de teatro local, intervienen algunos habitantes del concejo haciendo figuración.

-Grabó en varios escenarios del concejo, ¿cuál fue el que más le sorprendió?

-El interior de la ermita con ese aspecto rústico encaja perfectamente en la historia y queda muy bien en pantalla. En el edificio del ayuntamiento sacamos entre otras cosas la escalera de acceso que da un aire impotente. También me gusta cómo queda una visión nocturna de Corvera desde el interior de la cueva cercana a la ermita de la Consolación.

-Estrena en Las Vegas, ¿hará gira después para llevar el trabajo a más lugares?

-Sí, lo distribuiremos por festivales a través de una plataforma online. También está previsto volver a Corvera y proyectarlo en el Llar, donde grabamos un par de escenas y se iba a hacer el estreno, pero al final no pudo ser.

-¿Tiene en mente ya proyectos nuevos?

-Hay alguna idea de documentales y también un proyecto de ficción ambientado en la Edad Media, inspirado en un relato de la época, y que se rodaría en inglés.