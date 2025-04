La Escuela Municipal de Música de Corvera ofrece cinco conciertos en el Centro Sociocultural

S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Lunes, 16 de diciembre 2019, 00:40 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

La Escuela Municipal de Música ofrecerá a lo largo de esta semana cinco conciertos de Navidad en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Este ciclo, ya tradicional, comienza esta tarde, a las seis, con la actuación del alumnado matriculado en los grupos de música y movimiento.

Los más pequeños de la escuela ofrecerán un concierto de piano, percusión, batería, violín y clarinete con piezas que van desde la 'Danza de los Siete Saltos', popular de Dinamarca, a 'La Valse d'Amelie' de Y. Tiersen, pasando por clásicos navideños como 'Jingle Bells' o 'We wish you a merry Christmas'.

Cada tarde, hasta el viernes 20, pasarán por el escenario los integrantes de las diferentes disciplinas que se imparten en la escuela. Así, el martes el concierto estará protagonizado por el alumnado de Coro y solistas en general de varias especialidades; el miércoles actuarán solistas y agrupaciones instrumentales; el jueves combos y agrupaciones temporales de Música Moderna y el viernes cerrarán el ciclo solistas y agrupaciones instrumentales.

Todas las actuaciones comenzarán a las seis de la tarde, excepto la del jueves 19 que lo hará a las siete. El acceso a todos los conciertos, que se desarrollarán en el salón de actos del Centro Sociocultural, será gratuito hasta completar el aforo.

La oferta musical de la Escuela abarca los siguientes instrumentos: Bajo, Batería, Clarinete, Gaita, Guitarra, Percusión, Percusión Tradicional, Piano, Saxofón, Teclado y Violín. Imparte tanto el ciclo de Música y Movimiento como Lenguaje Musical. Cuenta también con una agrupación Coral y dos grupos de combo de música moderna.