«En los espacios comunes hay sitios muy exóticos, pero no le damos valor» Álex Galán. / P. UCHA El Llar estrenó ayer 'Corvera, un año entre sus vecinos', grabado durante un año en las diferentes parroquias del concejo Álex Galán. Documentalista S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Sábado, 25 mayo 2019, 00:17

«Corvera puede ser muy exótica». Eso pensó el documentalista Álex Galán, vecino del concejo y aventurero. Tras meditar la idea y planteársela al Ayuntamiento se puso manos la obra, grabando durante un año en las diferentes parroquias ese elemento diferenciador que las caracteriza. De ahí surgió el documental 'Corvera, un año entre sus vecinos', que fue presentado ayer en El Llar.

-Viene de grabar Siberia, Mongolia o Bangkok, ¿por qué creyó que Corvera podía ser tan exótica como ellos?

-Cuando llegas a países tan diferentes al tuyo atraído por sus costumbres que para ti están fuera de lo corriente te das cuenta de lo exótica que puede resultar la normalidad. He estado en muchos sitios extraños y al volver me resultó llamativo que aquí no valorásemos nuestras costumbres diferenciadoras.

-¿Por qué no se valora?

-Estamos a acostumbrados a vivirlo, a verlo a menudo. En los espacios más comunes también hay situaciones exóticas, pero no le damos valor porque son parte de nosotros mismos.

-¿Por qué decidió grabar sin que los vecinos se enterasen?

-No quería un guión, ni que nadie actuase o comportase diferente porque hubiera una cámara delante. Estuve un año grabando en silencio y con independencia, aunque al final algunos vecinos se convirtieron en cómplices y me descubrieron cosas del concejo que yo, que soy de aquí, no conocía. Esto ayuda a que luego el espectador, el corverano, ponga en valor el sitio en el que vive.

-¿Qué partes de Corvera son exóticas?

-Se ha grabado en la zona rural, pero también durante las fiestas de San Juan. Es un rito que lo cuentas fuera de España y resulta muy llamativo. También se recogen eventos culturales y el día a día del concejo.