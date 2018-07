«Tenemos esperanza en solucionar el problema de los ruidos de Trasona» Iván Fernández muestra las mediciones de ruido. / MARIETA El equipo de gobierno ha iniciado conversaciones con José Luis Ábalos, nuevo ministro de Fomento, para intentar llegar a un acuerdo S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Sábado, 14 julio 2018, 03:05

El Ayuntamiento de Corvera continúa su lucha para lograr una solución que acabe con los problemas que padecen los vecinos de Trasona por los ruidos de la autopista a su paso por Trasona y también por Molleda. El equipo de gobierno local, que ahora comparte siglas con el nacional, ha aprovechado la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa para iniciar las conversaciones con el nuevo Ministerio de Fomento, ahora dirigido por José Luis Ábalos, en busca de apoyo.

«Tenemos esperanza en solucionar el problema de los ruidos de Trasona. Con el cambio de gobierno algo ha mejorado, y ahora la interlocución con el Ministerio es más fácil, al menos nos escuchan», señaló el alcalde, Iván Fernández. Aunque se está intentando por la vía del diálogo, la denuncia interpuesta por el Consistorio a Fomento no se retirará. Es más, el PSOE aprobó en la pasada Junta de Gobierno Local la asistencia legal para continuar con la vía judicial.

«Lo dije desde el principio, hasta que no esté firmada una solución para el ruido no vamos a retirar la denuncia. Es un compromiso adquirido con los vecinos que pienso mantener. Me reitero, da igual quien gobierne, yo estoy mirando por los intereses y la salud de nuestros vecinos», recalcó Fernández. La Fiscalía, ante quien se presentó hace un año la denuncia, se pronunció el pasado mes de febrero y, aunque archivó las diligencias del caso, sí dejó la puerta abierta a que el Ayuntamiento continuase con la batalla legal por la vía administrativa.

El escrito del Ministerio Fiscal hacía hincapié en que «podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruidos, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impiden o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad».

Fernández había reclamado al anterior titular de la cartera de Fomento, Íñigo de la Serna, una reunión para explicarle bien el caso, que no se llegó a dar, aunque le hizo llegar la posterior denuncia ante Fiscalía en una visita de este a Asturias. Ninguna de las dos opciones dio sus frutos, por eso ahora que en el Consistorio y en Madrid hay el mismo partido se abre la esperanza a que el entendimiento entre ambos pueda estar más cerca. «Seguiremos preguntándoles y hablando con ellos lo que queremos es una solución. Eso es lo importante», indicó Fernández.