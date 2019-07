Estados Unidos participa en la Copa de las Naciones del festival Longboard Surfistas en el festival Longboard de Salinas. / PATRICIA BREGÓN Las competiciones deportivas del evento tienen además representantes de ocho países europeos así como de Brasil S. G. SALINAS. Sábado, 20 julio 2019, 00:08

El Salinas Longboard Festival calienta motores y lo hace con la inscripción de decenas de surfistas de numerosas partes del mundo. A los deportistas españoles se sumará una delegación de Estados Unidos, que participará en la Copa de Naciones, una de las competiciones integrada en el festival.

La delegación estadounidense contará con la presencia de Matthew Dalton, abanderado de la escuela más clásica. Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Portugal también estarán representadas en las diferentes competiciones. A ellas se suman surfistas de Brasil, que tendrá en José Luis Berasaluce su máximo estandarte, destacando por su competitividad y versatilidad.

En la categoría PRO se ha inscrito Nico García, la joven promesa del longboard nacional. «Considero Salinas Logboard el festival de mi casa, donde me reúno con los amigos que no veo habitualmente. Me ha ayudado mucho a darme a conocer en el mundillo del longboard y me siento orgulloso de haber ganado dos años seguidos mi categoría», explica el joven.

En el apartado femenino volverá a estar presente la bicampeona de Salinas Longboard, la holandesa Nienke Duinmeijer. Para el Campeonato de España el ritmo de inscripciones es fluido y de altísimo nivel. Destacada presencia de las comunidades del norte, en especial el País Vasco. Además, a los organizadores del festival les ha llamado la atención el aumento de inscripciones de surfistas procedentes de las Islas Canarias.