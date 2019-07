El exconcejal Alfredo Montes, nuevo vicepresidente de la Asociación Lepanto Rafael Luis García, presidente de laAsociación Lepanto. / MARIETA La entidad, fundada en 1962, designará tres nuevos socios de honor el 16 de julio, en la cena de hermandad del Día de El Carmen de Salinas S. GONZÁLEZ Sábado, 13 julio 2019, 03:41

La Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada acaba de iniciar su proceso de renovación de la junta directiva y lo hace con el nombramiento del exconcejal Alfredo Montes como vicepresidente de la entidad.La asamblea ya lo ha ratificado y esta no será la única incorporación prevista.

«Ha llegado el momento de incorporar a gente nueva y joven para darnos el relevo a los que llevamos aquí desde el principio», decía ayer Rafael Luis García, presidente de la entidad. Aunque los últimos meses se han incorporado caras nuevas, se espera que la renovación termine de ejecutarse a principios del año que viene. «Entonces haremos una asamblea ordinaria para cambiar de junta directiva. Es la primera vez que hablo de ello y que me lo planteo pero tengo 80 años y ya va tocando», decía García, que apuntaba que «nosotros somos de los quintos de 1960. Yo llevo 57 años al frente de la entidad».

Antes de que se produzcan todos estos cambios fundamentales para la entidad, seguirán organizando y participando en numerosas actividades, la más cercana el Día del Carmen, 16 de julio. «Hace treinta años que decidimos empezar a bajar a la Virgen del Carmen a la playa. Desde entonces nunca hemos fallado. Fue un verdadero éxito poner en marcha la procesión porque se volcaban con ella incluso quienes no eran feligreses y solo pasaban el día en la playa», recuerda García, que hace hincapié en que «para nosotros es un orgullo, una devoción que no vamos a perder y no vamos a dar un paso atrás».

Aunque los actos ahora están siendo coordinados desde la recién creada Cofradía deNuestra Señora del Carmen, Lepanto seguirá presente. «Nosotros nos encargamos del izado de bandera y estaremos escoltando la imagen», indicó el presidente. Además, celebrarán su tradicional cena de hermandad en el Club Náutico. Serán más de 150 personas a la mesa y en ese acto se entregarán las distinciones anuales de la asociación.

Se nombrarán tres socios de honor, uno más de los habituales, a Francisco Sánchez Barcaiztegui, Capitán de Navío, excomandante naval de Asturias y exdelegado de Defensa, Alejo Vázquez Ceide, comandante y secretario de laReal Hermandad de lasFuerzas Armadas y laGuardia Civil, y a Francisco Mellén Blanco, historiador e investigador. Por otro lado, se entregará una metopa al capellán castrense del Regimiento Príncipe Número 3, Arturo Serrano.