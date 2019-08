Los Expositores reclaman «cambios» en el Festival de la Huerta de Pravia Una mujer observa un puesto de flores y plantas / OMAR ANTUÑA «La gente viene con ganas de comprar, pero no se puede vender», afirma uno de los 35 productores que reúne el certamen, que acaba hoy J. F. GALÁN PRAVIA. Domingo, 25 agosto 2019, 00:57

Pravia presume de huerta. Los productos hortofrutícolas del concejo y sus limítrofes tienen fama de ser de lo mejor de Asturias y el sector constituye uno de los motores económicos de la comarca del Bajo Nalón. Para comprobarlo solo hay que visitar la Exposición Regional de Hortalizas, Frutas, Flores y Plantas de Pravia, que hoy domingo cierra sus puertas en el polideportivo del instituto. Participan 35 expositores, en su mayoría asociaciones de vecinos y propietarios de pequeños huertos, y se establecen premios para aquellos que exhiban el mejor producto, el mejor lote y la mejor presentación.

El recinto permanecerá abierto desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, y a la una se procederá a la entrega de premios en las distintas categorías, especie, lote y presentación. Solo a partir de entones los expositores podrán vender sus productos. «La gente viene con ganas de comprar, pero todavía no se puede vender. Este festival necesita un cambio. Hace unos años nos concentrábamos aquí más de cien expositores y ahora somos la tercera parte», manifestaba uno de los ellos. Otro también apelaba a la necesidad de aumentar la cuantía de la prima de participación, sesenta euros, 120 en el caso de que se trate de asociaciones cooperativas de agricultores.

De hecho, ayer por la mañana solo había tres o cuatro puestos de venta de productos que poco o nada tienen que ver con la huerta, y eran muy pocos los expositores que permanecía en el recinto. Uno de ellos era David García, de Riberas de Pravia. Vendía miel. «Es cierto, el festival necesita un cambio. Cada vez somos menos». En cuanto a la miel, «la velutina nos está haciendo bastante daño. Lo peor es que la invasión no ha hecho más que comenzar».

Público más bien poco, al menos ayer en horario matinal. Entre los asistentes estaba Antonio Matallana, madrileño de vacaciones en Asturias. «Esto en Madrid no se ve», exclamaba. Y es que si no había cantidad calidad no faltaba: fresas, tomates, alubias, cebollas, frutos del bosque de campeonato, sobre todo cítricos, «que este año se han dado bastante bien».

De forma paralela cinco restaurantes ofrecen menús de la huerta con precios que oscilan entre los 15 y los 25 euros. Son el Rincón de Marcelo, Gastrobar Hotel Rey Silo, La Taberna del Rey Silo, La Bolera y el Restaurante Mil Sabores.