Fallece Silas García, presidente de la Asociación de Jubilados La Consolación Silas García, el día de la firma del proyecto del centro de salud. / S. L. Fundó la asociación de vecinos Xente Nuevo de Los Campos y formó parte de su junta directiva hasta este año SHEYLA GONZÁLEZ LOS CAMPOS. Lunes, 1 octubre 2018, 00:46

La comunidad de jubilados de Corvera y los vecinos de Los Campos están consternados tras la triste noticia del fallecimiento de Silas García. Era desde 2013 presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Consolación de Corvera y hasta este mismo año formó parte de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Xente Nuevo de Los Campos, donde ocupaba el cargo de vicepresidente y de la que fue uno de los socios fundadores.

Silas García era una persona activa, algo que echarán de menos sus convecinos que no han tardado en enviar mensajes de cariño a la familia, a la que también han acompañado en el velatorio. Gallego de nacimiento, pero asturiano de adopción, llevaba días ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias aquejado de problemas serios de corazón. En Corvera echó raíces junto a su familia y consiguió hacer de su barrio un lugar más agradable para todos. No sin trabajo y esfuerzo. Era habitual verle en las asambleas ciudadanas, en las reuniones vecinales y en casi cualquier acto que se celebrara no solo en Los Campos, también en otros lugares del concejo.

«Ha sido un gran palo. Nos ayudaba en todo, cualquier cosa que no sabíamos nos lo solucionaba. Siempre miró por el pueblo y estaba atento a todo. Le vamos a echar mucho de menos», decía ayer Marité Fernández, actual presidenta de la Asociación Xente Nuevo. Él dejó la junta directiva en primavera, pero a ella entró su mujer Teresa Domínguez. Todos los vecinos coincidían ayer al destacar cómo Silas García «estaba en todo. Era de los más implicados con el barrio y siempre se prestaba para participar», comentaba Sandra Sastre.

Desde el Ayuntamiento de Corvera también quisieron ayer mostrar sus condolencias a la familia. La relación de Silas García con el Consistorio fue siempre estrecha tanto por su papel en la entidad vecinal como en la de jubilados. «Sentimos una gran pena, nos ha dejado un buen hombre, involucrado siempre en el movimiento asociativo para ayudar a los demás. Ahora en la Asociación de Jubilados y antes también en la Asociación de Vecinos o el Ampa del colegio y del instituto, siempre dispuesto a colaborar y a ayudar dándolo todo sin pedir nada a cambio», recalcaba ayer el alcalde, Iván Fernández.

El velatorio se ha instalado en el Tanatorio de Avilés en la sala número tres. Silas García deja mujer y dos hijos, a sus padres y hermanos, que ayer se mostraban rotos por el dolor en la sala del Tanatorio por la que también pasaron numerosos vecinos que le quisieron dar el último adiós. Esta tarde, a las 16 horas, se celebrará un culto evangélico de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio y después se procederá a su incineración.