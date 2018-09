La falta de personal de la estación maliaya llega al Defensor del Pueblo Rafael De Valdés, junto a la taquilla cerrada de la estación. / A. G.-O. Los vecinos critican que sean los trabajadores de la cafetería quienes tengan que atender a los usuarios mientras la taquilla se usa de almacén A. G.-O. VILLAVICIOSA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:18

Las cajas acumuladas tras el cristal de la taquilla de la estación de autobuses de Villaviciosa se ha convertido en una imagen habitual para los usuarios. El espacio, que debería ser ocupado por un trabajador, es utilizado de almacén por los camareros de la cafetería. Son los mismos que tienen que atender a los viajeros cuando éstos dudan sobre los horarios o sobre alguno de los servicios. Los vecinos llevan años criticando esta situación que uno de ellos, Rafael Carlos de Valdés, ha decidido llevar ahora ante el Defensor del Pueblo.

«Hace unos meses mantuve una reunión con el alcalde, Alejandro Vega, quien me dijo que enviaría una carta al Consorcio de Transportes -encargados de la gestión de la estación- solicitándoles una reunión. Le pedí que me enviara una copia y le dije que si para septiembre no tenía respuesta, acudiría al Defensor del Pueblo», explica.

En un escrito enviado hace unos días, De Valdés solicita la intervención del ente público al considerar que ni el Ayuntamiento de Villaviciosa ni el Consorcio «están cumpliendo con sus obligaciones con la estación». «Faltan los servicios indispensables como alguien en la taquilla o un guarda de seguridad. Con ello, no solo se atendería al usuario como debe de ser sino que se crearían puestos de trabajo», afirma.

Los viajeros que cada día pasan por la estación de autobuses de Villaviciosa se encuentran con una taquilla cerrada «que nunca ha funcionado». En ella, «hay pegados unos carteles con los horarios de las líneas que no entiende nadie y menos la gente mayor. Los usuarios que quieren información se la tienen que pedir al resto o a los camareros de la cafetería» critican. Los vecinos también lamentan la falta de seguridad, sobretodo los meses de invierno cuando anochece antes.

«Mi hija empieza ahora la universidad y tiene que venir en el último autobús. Quiero que se sienta segura», explica De Valdés.