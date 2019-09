La falta de plazas obliga a tres alumnos del Poeta Antón a ir en taxi al colegio Los tres alumnos caminan para subirse al taxi, mientras el conductor del autobús le explica el problema al taxista. / A. G.-O. Las familias, que vivieron el mismo problema el curso pasado, critican la falta de planificación de la consejería y del Consorcio de Transportes ALICIA GARCÍA-OVIES CANDÁS. Martes, 24 septiembre 2019, 00:08

Tres alumnos del colegio Poeta Antón de Candás tuvieron que acudir ayer a clase en taxi ante la falta de plazas en el autobús que realiza su ruta. El autocar, con capacidad para 57 personas, incluyendo la monitora, llegó a la parada de Perlora, la última del trayecto Huerno-Ambás, con tan solo dos asientos disponibles para los cinco niños que se encontraban esperando. Ante la imposibilidad de cogerlos a todos, el conductor dio aviso al Consorcio de Transportes, encargado del servicio, para que buscasen una solución. La situación obligó a detener el vehículo durante más de 20 minutos, provocando que los niños llegasen tarde a clase.

La ruta en cuestión es la más larga de las ofertadas por el centro escolar y este curso da servicio a 65 niños. «Juegan con que haya padres que soliciten plaza para tener gratis el comedor y que luego no la usen, pero eso en esta ruta no se da. Hoy se quedaron tres niños fuera, pero en realidad faltaban otros cuatro que hoy no usaron el autobús. No pueden tener a 65 niños llegando tarde a clase todos los días», critica Laura Cuervo, madre de los menores que ayer tuvieron que acudir al centro en taxi.

Esta problemática no es desconocida para los padres de esta línea. El año pasado por el mes de octubre se encontraron en la misma situación. Por eso, antes de que esto volviese a suceder, Cuervo decidió informar a las distintas administraciones de que esta situación podía volver a darse. «El martes pasado empezaban ya en horario normal los alumnos de Infantil y nos dimos cuenta de que tarde o temprano las plazas iban a ser escasas», apunta. Por ello, escribió a la Consejería de Educación, la de Infraestructuras, al Consorcio de Transportes, la dirección general de Planificación, al director de la zona 3 Gijón-Oriente, al colegio y a la alcaldesa de Carreño. «Ella fue la única que me contestó», reconoce.

Desdoblar la línea

«El año pasado estuvimos más de un mes peleando para que nos diesen una solución. Entonces eran menos niños y con un autocar más grande se solucionó pero, ¿cómo van a hacer este curso?», se pregunta. Para ellos la mejor solución pasaría por desdoblar la ruta, poniendo, por ejemplo, un bus más pequeño para la zona de Xivares, donde suben un gran número de niños.

Por el momento, los niños tuvieron que volver ayer de nuevo a casa en taxi. Una vez que el autobús se llenó, desde el centro escolar solicitaron un vehículo para aquellos que se quedaron fuera.