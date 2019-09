Las familias del Infanta Leonor denuncian la falta de servicios

Las familias de la escuela Infanta Leonor de Piedras Blancas han expresado sus quejas por la falta de servicios de la sala juvenil que, según apuntan «se nos prometió cuando elegimos este espacio como sede para el curso». Ayer mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Yasmina Triguero, con el objetivo de intentar agilizar algunas medidas que mejoren la seguridad en el nuevo entorno escolar.

Reclaman más vigilancia para que los menores, de entre tres y seis años, puedan disfrutar del exterior de los bajos. Piden que la Policía Local vigile las horas de recreo. «Se nos dijo que se acotaría el espacio y eso no ha sido así. Hay niños que directamente no salen», lamentan las familias. Además, han pedido que se repare uno de los bolardos de la calle peatonal, hasta ahora estropeado, ya que «ahora entran coches que no lo tendrían permitido de otra manera».

Otro de los problemas llega con la inminente puesta en marcha del comedor escolar. Se sabía que tendría que ofrecerse entre la sala juvenil y la escuela, ahora cerrada. «La empresa de catering necesita un office, pero ofrecemos ideas y el tema no avanza. Nos dan opción de ir al comedor del colegio El Vallín en transporte escolar, pero no es solución, porque luego , ¿quien los baja desde allí a las extraescolares?», lamentaba ayer el presidente del AMPA, Rubén Menéndez, que añadía que «entendemos que estás situaciones son complicadas, pero necesitamos ver que los problemas se van solventado y a día de hoy eso no es así».

La entidad se plantea acudir a la Consejería de Educación en busca de respuestas. Además, añaden que «estamos en época de crear presupuestos y necesitamos ver que desde el Principado realmente se crean partidas específicas y reales, no como los otros años, que se nos mintió», indicó Menéndez.