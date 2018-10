Felgueres acusa al alcalde de no tomar medidas para evitar la contaminación de la ría Defiende su gestión como alcalde ante el cierre del estuario y critica «la falta de obras si la causa sigue siendo culpa del Ayuntamiento» ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 6 octubre 2018, 01:19

La sentencia a favor de los mariscadores de Villaviciosa ha puesto el foco sobre el futuro de la ría, que el próximo mes de noviembre cumplirá siete años cerrada debido a la presencia de la bacteria 'E.coli'. El Ayuntamiento realizó en 2012 las obras para acabar con tres vertidos históricos procedentes de viviendas que estaban conectadas al antiguo canal de la azucarera, pero estas obras parece que no han sido suficientes, aunque el por entonces alcalde, José Manuel Felgueres, defiende que «eran la única causa municipal de la contaminación. Si el alcalde, Alejandro Vega, considera que los responsables de que la ría siga cerrada son los vertidos del Ayuntamiento, por qué no dice dónde están esos vertidos y, sobre todo, ¿por qué no eliminó ninguno en los tres años y medio que lleva gobernando en Villaviciosa?», preguntó el portavoz popular.

La gestión de Felgueres se ha puesto estos días en entredicho, después de que el juez criticase que no se tuvo en cuenta la incapacidad de la red de saneamiento para permitir la construcción de más de 400 nuevas viviendas. Asimismo, en la sentencia se destaca que tras las obras no se tomaron las medidas necesarias para comprobar que los vertidos se habían frenado, algo que también ha denunciado el actual alcalde socialista Alejandro Vega, quien asegura que la decisión judicial «desmonta todos los argumentos utilizados durante todo el periodo de gobierno de Felgueres y deja sentado que se mintió a la ciudadanía».

Indemnizaciones

En este sentido, el popular insistió ayer en que «la actuación del equipo de gobierno del PP fue ejemplar, defendiendo los intereses generales de los vecinos al considerar que no tenían porqué pagar con sus impuestos algo que según todos los informes técnicos y jurídicos municipales no era competencia o responsabilidad del Ayuntamiento».

Felgueres criticó que, teniendo tales documentos municipales contrarios todos ellos al pago de la indemnización a los mariscadores, ningún trabajador del Consistorio acudiese al juicio para defender esta postura. El popular achacó esta decisión al interés del alcalde, que «parece que está encantado de pagar con dinero de todos los vecinos de Villaviciosa sus favores o sus promesas electorales a algunos mariscadores».

En este punto, el PP propuso que, ya sea llegando a un acuerdo si es posible o reclamando a otras administraciones (Principado y Estado), se indemnice en lo que corresponda a todos los mariscadores afectados por el cierre de la ría y no solo a los diez demandantes y a la Cofradía de Pescadores de Tazones.

El Ayuntamiento deberá pagar, en principio, más de 200.000 euros en indemnizaciones, una cifra que puede provocar un grave quebranto a las arcas municipales. «¿Cuánto puede acabar costando a todos los vecinos la legislatura de Felgueres si se suman las obras en el tejado del Teatro Riera, el de la Casa de los Hevia, la piscina municipal y esta sentencia?», preguntó Vega.