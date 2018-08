Felgueres borra en su red social los insultos de un usuario a ediles del PSOE

José Manuel Felgueres ha eliminado de su red social los insultos publicados por uno de sus seguidores hacia el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y una de las concejalas del PSOE en los que se refería a ellos como «sinvergüenza y gorda gocha» en el marco de una publicación sobre el Festival del Arándano y Frutos Rojos de Villaviciosa. «Quiero dejar claro que yo no insulté a nadie, ni lo he hecho en los treinta años que llevo en política. En cuando tuve constancia de esos insultos, los eliminé de inmediato», aseguró ayer el popular, quien calificó la actitud del usuario como «de mal gusto y que no procede».

Felgueres explicó que si el alcalde se hubiese puesto en contacto con él, los habría eliminado al momento, con lo que el daño «habría sido mínimo». «Está haciendo más daño él mandando una nota para que se publique en todo los medios. Por mi parte, intentaré que esto no se vuelva a repetir», afirmó.

Por su parte, el Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra también quiso criticar estos comentarios «de carácter vejatorio e insultante dirigidos a una compañera». «Nuestra postura siempre será la de rechazar todo tipo de agresiones, comentarios y actitudes machistas y misóginas dirigidas a cualquier mujer», aseguró, a la vez que mostró su apoyo a la edil afectada.