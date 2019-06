«El feminismo no es un eslogan, no se puede banalizar» La filósofa Ana de Miguel, en Villaviciosa. / PALOMA UCHA La filósofa Ana de Miguel, que impartió una conferencia en el Ateneo Obrero, rechaza legalizar la prostitución ANA RANERA VILLAVICIOSA. Sábado, 8 junio 2019, 01:28

«Más que nuevas formas de desigualdad, son nuevas formas de legitimar la desigualdad».Así comenzó ayer la filósofa Ana de Miguel su intervención en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. Con estas palabras quiso, además, matizar el título de su intervención: 'Nuevas formas de desigualdad. El mito de la libre elección', con la que abordó cómo debe afrontar el feminismo los nuevos problemas de la sociedad.

En opinión de esta filósofa, escritora y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, dedicada a la investigación durante más de treinta años de carrera, «el feminismo trata de comprender qué es lo que la sociedad hace a las mujeres por el hecho de ser mujeres».

De Miguel es una de las voces fundamentales del movimiento feminista en España, lleva años estudiando la desigualdad para esclarecer qué motivos hacen a la sociedad caer en ella.

La filósofa apuesta por un feminismo único: «No puede haber tantos feminismos como mujeres, igual que es inconcebible que haya tantos socialismos como obreros». También rechaza radicalmente cualquier propuesta que abogue por mercantilizar los cuerpos femeninos. No defiende, en ningún caso, los vientres de alquiler que tanta polémica están causando últimamente porque, aunque pueda haber alguna mujer dispuesta a hacerlo voluntariamente, «ningún hombre debería pedírselo».

«Es muy fácil decir 'soy feminista', pero no vale solo con eso, no es decirlo, si lo dices, muy bien, pero tiene que haber algo detrás», defiende frente a aquellas personas que se definen como feministas pero no siguen las directrices de este movimiento.

Mito de «la libre elección»

Esta filósofa cree que el «mito de la libre elección» es el que ha convencido a la sociedad de que quienes se prostituyen lo hacen en su libertad, pero desde su punto de vista, si esto fuera así «los hombres siempre tuvieron igualdad y libertad y, sin embargo, no se prostituían ni se dedicaban a las tareas domésticas, igual que nunca se ha planteado mercantilizar los cuerpos de los hombres».

De Miguel reivindica que «el feminismo no es un eslogan, no se puede banalizar» frente a quienes ven en este movimiento la posibilidad de hacer negocio o de convertirlo en una moda.

Es más, sostiene que detrás de cada feminista tiene que haber un pensamiento unificado, porque si no «se vacía el contenido de la palabra 'feminismo'».