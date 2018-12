Ferrero mantiene su rifa de la xata a pesar de la denuncia contra la de Manzaneda Ganaderos y vecinos del concejo de Gozón afirman que «en Asturias no hay prohibición expresa sobre una tradición de profundo arraigo local» PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Lunes, 10 diciembre 2018, 01:42

La comunidad vecinal de la localidad gozoniega de Ferrero mantendrá la subasta de la xata que se celebrará el próximo fin de semana. Ésta es la decisión adoptada por la asociación de vecinos tras analizar ayer lo sucedido en Manzaneda, donde una denuncia presentada ante la Guardia Civil impidió la celebración de la tradicional puja. Las razones que exponen no son otras que la inexistencia en la comunidad autónoma de una prohibición expresa de este de tipo de actividades, que guardan un profundo arraigo en los pueblos de la zona rural. Los animalistas se atienen a la ley estatal vigente desde 2003.

Según explicaron a este periódico fuentes de la organización, la costumbre en el pueblo se remonta a la antigüedad.

El motivo de la subasta no es otro que la obtención de fondos para contribuir a la organización de fiestas y otras actividades a lo largo del año. En esta tradición tienen especial protagonismo los vecinos directamente vinculados con la actividad ganadera y el sistema empleado no deja de ser diferente al aplicado en cualquier feria de ganado.

De ahí que los miembros de la asociación vecinal sostienen que lo que es únicamente una puja por obtener el mejor precio de la res y su cría está muy lejos de que pueda haber en ello un maltrato animal al que invocan los defensores de los derechos de los animales.

Sin embargo, el incidente que tuvo lugar anteayer en Manzaneda ha generado una preocupación justificada por el desconocimiento de la procedencia de la denuncia que motivó la intervención de la Guardia Civil. La llegada de la patrulla provocó las quejas de los vecinos que disfrutaban de una de las fiestas con mas arraigo en este parroquia.

Por ello, el alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, insiste en que no cesará en su empeño hasta conocer los detalles que propiciaron la suspensión de la subasta en Manzaneda.

«No existe maltrato»

En este sentido, insistió en que no puede comprender todavía que una costumbre tan vinculada con el mundo de la ganadería en cualquier rincón de la región y de otros lugares de la geografía nacional pueda convertirse ahora en un delito de maltrato. «Soy persona que respeta la ley, no solo por mi condición de alcalde, sino por la de ser un ciudadano más con raíces ganaderas, como es mi casa paterna. Pero no alcanzo a comprender que si otra autonomía optó por prohibir las subastas de este tipo, eso tenga algo que ver con lo que se decida en nuestra región». En el caso concreto de Ferrero, la ganadería que facilita la res que se subastará es, desde hace varios años, Casa Bocal. Una explotación cuyo propietario siente un especial interés por que se mantengan las tradiciones de muchas generaciones.

Desde la asociación vecinal insisten en que las condiciones en las que se hace el traslado y exposición de la xata hasta el recinto de la fiesta para ser sometida a una puja «se pueden comparar con las mismas que se emplean en cualquiera de los certámenes de ganado que hay en la región a lo largo del año».

Así las cosas, la polémica está encima de la mesa. Mientras tanto, en lo que respecta a la Administración regional, el asunto está en fase de trámite para establecer una ley que regule este tipo de actividades rurales. Para ello, están en estudio algunos modelos aplicados en otras autonomías. El empleado en Madrid podría ser uno de los que se tenga en cuenta. En esta norma se permite la esterilización de los perros de razas potencialmente peligrosas. En Asturias existe, desde 2002, una ley propia sobre animales domésticos, aunque con escaso desarrollo.