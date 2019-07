«Las fiestas de Quintes han pasado de ser un desmadre a algo más familiar» Mirella Rodríguez, Aida Corte y Lucía Rodríguez limpian las mesas y sillas de la carpa. / A. G.-O. La comisión organizadora y el grupo de baile Les Xanines recuperaron en 2016 los festejos tras un parón de tres años ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 26 julio 2019, 00:37

Pocos son los que no han oído hablar de las fiestas de Santa Ana, las archifamosas de Quintes. En su mejor época, los praos se abarrotaban de tiendas de campaña y eran pocos los que se las perdían. Hasta que un parón de tres años obligó a la comisión festiva, con la colaboración de Les Xanines, a comenzar de cero para recuperar una de las citas más importantes del verano. No ha sido una tarea fácil, pero cuatro años después los festejos parecen estar recuperando el esplendor de entonces. Eso sí, apuntan, con una filosofía diferente. «Hubo un punto en el que todo giraba en torno a la gente joven y llegó a ser un desmadre. Los vecinos no estaban muy contentos, pero la idea de retomarlas fue para hacer algo para el pueblo. Algo más familiar, para los vecinos», explican.

La implicación de todos los vecinos es lo que ha permitido volver a retomar estas fiestas tan queridas en la parroquia. «Es algo que llama mucho la atención, pero incluso los más jóvenes colaboran siempre que pueden. Para montar la carpa nos reunimos unas 20 personas y para servir la parrilla -se han vendido más de 600 vales- vamos a ser más de 50», aseguran. Es justamente «la chavalería» la que sigue apostando por la acampada, una de las tradiciones más arraigada en estos festejos. «Ya no viene tanta gente de fuera como ocurría antes, pero cada vez es más común ver las tiendas en los praos de las casas. En algunas ya no entran más. Las pandillas de la zona traen a sus amigos», afirman.

Además, estos últimos años «se ha puesto de moda llevar la camiseta de la comisión y el sábado casi todo el mundo viene con ella. Se nota que la gente tenía ganas de recuperar las fiestas».

Este carácter familiar ha permitido que, hasta el momento, no hayan tenido problemas con el botellón. «Algo hay porque es muy difícil de controlar, pero no nos ha llegado a afectar. Ponemos precios populares e intentamos vender sidra de la parroquia para animar a la gente a que compre en la barraca», detallan.

Las fiestas de Quintes arrancarán hoy, a las 12 horas, con la misa solemne en honor a Santa Ana, seguida de la procesión. Al finalizar, el grupo folclórico Les Xanines pondrá la nota artística con sus bailes antes de la tradicional subasta del ramo. La primera verbena comenzará a las once de la noche y correrá a cargo de la orquesta Assia y el dj Nacho Otero animará a los asistentes hasta que el cuerpo aguante.