Fomento encarga el proyecto para acabar con los ruidos en Trasona Lastra y Barbón junto a los vecinos en Trasona. / MARIETA El Ministerio invierte en esta fase 40.000 euros mientras que las pantallas y el asfaltado de la autopista se estiman en 2,6 millones S. G. TRASONA. Jueves, 18 abril 2019, 00:39

El Ministerio de Fomento acaba de contratar la redacción del proyecto de obras para poner solución a los problemas de ruido que genera el paso de la autopista por Trasona. La noticia se encargó de darla Adriana Lastra, candidata del PSOE al Congreso, que se reunió ayer con los vecinos para explicarles los pasos a dar a partir de ahora.

La redacción del proyecto ha supuesto una inversión de 40.000 euros y se espera poder tener el documento guía en torno al mes de octubre o noviembre de este año. «Me reuní dos veces antes con los vecinos en las que nos comprometimos a acabar con los ruidos y quería volver para darles la noticia de que ya está en marcha el proyecto», decía ayer Adriana Lastra.

La solución planteada desde Madrid incluye la instalación de pantallas acústicas en ambos márgenes de la autopista, y también el asfaltado de ese tramo de la vía para mitigar aún más su impacto acústico. «Ya está liberado el dinero para este proyecto y el coste total de la inversión será de unos 2,6 millones de euros», explicó Lastra, basándose en la memoria redactada previamente por los técnicos.

«Después de muchos años de abandono por parte de las diferentes administraciones con Trasona se comprueba que este partido cumple», recalcó Lastra. Por su parte, el alcalde, Iván Fernández, que también asistió al encuentro, daba las gracias por este paso dado. Por el momento no se dan plazos oficiales para el comienzo de las obras que supondrán un antes y un después para los afectados pero si se estima que todo el proceso administrativo podría estar en marcha en el primer trimestre del 2020.

Ayer se explicaba que «una vez ese entregue el proyecto deberán ser los técnicos del Ministerio quienes lo revisen para poder dotar de presupuesto a las obras y sacarlas a licitación. Esto estimamos que pueda hacerse en primavera dados los tiempos de la administración», explicó el alcalde.

Por otro lado, la demanda interpuesta desde el Ayuntamiento de Corvera contra el ministerio por la vía penal seguirá su curso. «No vamos a retirarla hasta que las obras estén en marcha, que parece que lo estarán pronto, pero hasta que no lo veamos no la retiraremos tal y como me comprometí», indicó Fernández.