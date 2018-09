Forcinas lleva seis meses sin recibir los principales canales de televisión El repetidor de Forcinas. / M. D. Los vecinos instan al Ayuntamiento a solucionar el problema, que la empresa asegura que se debe a la falta de potencia eléctrica R. A. AVILÉS. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:18

Los vecinos de la localidad praviana de Forcinas denuncian que llevan ya medio año sin poder ver algunos de los principales canales de televisión. Concretamente, hace seis meses que dejaron de recibir la señal de los canales de Televisión Española, tanto TVE1 como TVE2, así como el canal 24 horas, además de la autonómica TPA.

Aseguran que el problema ya ha sido comunicado «en repetidas ocasiones» tanto a la empresa responsable del mantenimiento del repetidor, Cellenex-TL.COM, como al Ayuntamiento de Pravia, sin que hasta el momento se les haya dado ninguna solución. Les aseguran que el problema viene derivado de la falta de potencia eléctrica necesaria para que los equipos reemisores funcionen con normalidad.

Según explican, la empresa hace responsable al Ayuntamiento, argumentando que debe ser este el que de orden a la empresa suministradora, EdP, para que aumente la potencia contratada.

Manuel Díaz, uno de los vecinos afectados, y cuyo repetidor de televisión tiene su toma de energía eléctrica enganchada al mismo contador de su vivienda, presentó un escrito en el Consistorio a principios de este mes instando a que se corrija la anomalía. «De no procederse a una solución, me veré obligado a cortar la conexión eléctrica al repetidor, ya que en ningún momento se ha contado con mi consentimiento», sentencia. «Al alcalde no le importa que los vecinos veamos o no la televisión», lamenta, pidiendo una solución para el problema que afecta a la localidad en la que reside desde hace meses.