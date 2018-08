Foro Carreño critica a la alcaldesa por no aclarar el presunto fraude en la facturación local A. G.-O. CANDÁS. Martes, 14 agosto 2018, 00:24

El presidente de Foro Carreño, Juan Jamart, afirma que la conversación que mantuvieron el teniente alcalde, Gabriel Rodríguez, y una proveedora municipal en la que supuestamente Rodríguez propone a la empresaria la posibilidad de 'engordar' facturas para cobrar sus servicios «evidencia cómo de forma regular el equipo de gobierno utiliza malas prácticas en la facturación». Critica, además, que la alcaldesa, Amelia Fernández, todavía no haya dado explicaciones sobre «la práctica fraudulenta de facturación que ella misma conoce, como asegura su concejal».

La conversación, que está colgada en internet, «refleja la ignorancia del equipo de gobierno, y no les hace merecedores del cargo que ostentan», dice Jamart, quien recuerda que «en Gijón, por unas escuchas en las que se menciona a una persona pero no se evidencia ninguna imprudencia, el equipo de gobierno comparecerá en el Pleno, pero el PSOE de Carreño no se atreve». Por ello, solicitan la convocatoria de un Pleno extraordinario para aclarar esta polémica.