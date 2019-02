Fotografías por los buenos amores en el instituto Jorge Suárez junto a los corresponsales juveniles del IES. / MARIETA Una campaña para fomentar las relaciones de igualdad se inicia por San Valentín S. GONZÁLEZ Viernes, 8 febrero 2019, 00:16

Los 'buenos amores' hay que destacarlos. Eso es lo que piensan los jóvenes en Corvera, que han liderado junto con la concejalía de Juventud, una nueva campaña con el objetivo de fomentar relaciones de igualdad por San Valentín. La iniciativa, presentada ayer en el instituto de Corvera, lleva por lema 'Si el amor aprieta, no es tu talla'.

La idea es destacar las frases o ideas sobre el amor o las relaciones sentimentales y afectivas que aporten los propios jóvenes del concejo, especialmente los alumnos del instituto. «Tratamos a través de ideas surgidas de los propios jóvenes de celebrar San Valentín de una forma diferente, abriendo los ojos contra mitos y concepciones sobre el amor y la pareja, que condicionan negativamente la manera de vivir nuestros afectos», señaló el concejal de Juventud, Jorge Suárez, que estuvo acompañado de los corresponsales de este año.

Hoy y el lunes, los estudiantes podrán depositar las frases que elijan en un buzón que colocarán los corresponsales en el centro. Deben ser en positivo y posteriormente serán convertidas en carteles como los que ayer mostraban los corresponsales en la presentación. Para seguir dándoles visibilidad se creará un photocall, que será instalado los días 13 y 14 en el propio centro, en los horarios de recreo. Todas las personas participantes recibirán además una chapa con el lema de la campaña. Las fotos realizadas serán utilizadas posteriormente para dar difusión a la propia campaña y a todas las ideas surgidas en el transcurso de la misma, a través de las redes sociales.

«Esta campaña que busca a través de diferentes actividades romper ciertas ideas del amor: 'todo lo puede', 'mi media naranja', 'me controla lo normal' o 'tiene celos porque me quiere'», recalcó Suárez. En definitiva, el objetivo es ayudar a la juventud a que gestione sus afectos a través de la igualdad, la autonomía, la resolución no violenta de conflictos y la libertad. El edil de Juventud insiste en que «partiendo de la pluralidad de relaciones apostamos por los amores de calidad en los que la pareja sea una posibilidad y no una obligación; esté en permanente construcción y siempre basada en la confianza».