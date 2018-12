El fuego calcina una casa deshabitada en el casco histórico de Luanco Las llamas devoraron la casa conocida popularmente como 'Las Movillas', en pleno centro de Luanco. / P. G.-P. Provocó el desplome de la cubierta del edificio, donde solían cobijarse indigentes, aunque no fue necesario desalojar las viviendas colindantes PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:31

Un espectacular incendio calcinó por completo una vivienda situada en el número 40 de la calle de La Riba, en Luanco, en pleno casco histórico de la localidad. Los hechos se produjeron pasada la medianoche del lunes cuando, por causas que se desconocen, la casa conocida popularmente como 'Las Movillas' y deshabitada desde hace años, se vio envuelta en llamas. Según explicaron algunos vecinos, en su interior solían cobijarse indigentes. Afortunadamente, en el momento en el que se produjo el fuego, la casa se encontraba vacía, si bien los testigos comentaron que uno de los bomberos que accedió al interior fue atacado por un perro.

Al tratarse de una zona del casco histórico y próxima a la iglesia parroquial de Santa María, el suceso generó una gran alarma en el vecindario. Según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la llamada de aviso del incendio se recibió a las 0.30 horas, activándose el protocolo y desplazando hasta la zona tres vehículos de Bomberos con base en Avilés, así como una ambulancia del SAMU. Dadas las proporciones del mismo, fue preciso usar una bomba con mayor capacidad de agua procedente de La Morgal y un vehículo equipado con un brazo articulado para poder acceder a otras zonas del inmueble.

A la una de la mañana, efectivos de la Guardia Civil certificaron que no había personas dentro de la vivienda por lo que no hubo que lamentar daños personales, aunque sí numerosos daños materiales. La intensidad del fuego hizo que se desplomase la cubierta de la casa, una construcción de una sola planta. No fue necesario desalojar las viviendas colindantes, siendo la más próxima la Casa Sacerdotal.

Las labores de extinción se dieron por finalizadas pasadas las cinco de la madrugada. Tras sofocar las llamas los efectivos procedieron a instalar un vallado perimetral de la finca afectada. Sin embargo, dos horas y media después dos dotaciones de Bomberos de Asturias tuvieron que retornar al lugar afectado porque el edificio todavía presentaba signos de algún tipo de combustión en su interior. Por este motivo los equipos se mantuvieron en el lugar durante toda la mañana de ayer.

Por su parte, la Policía Local de Gozón, procedió a cerrar el acceso a la calle y también a las zonas aledañas como medida de seguridad ante el riesgo de desplome de una parte de la fachada de la casa.