«Tenían ganas de jugar fuera del cole»

La gente de Corvera volvió ayer a las calles. Dos semanas después del cierre de espacios al aire libre y de las instalaciones deportivas municipales, los vecinos volvieron a disfrutar de los parques, canchas y pistas, animados también por el buen tiempo que reinó durante toda la jornada. Los pequeños fueron los que más disfrutaron la reapertura y festejaban ayer el poder volver a jugar con sus compañeros del colegio fuera de las aulas.

El Ayuntamiento de Corvera decretó hace dos semanas el cierre de los parques, áreas recreativas y pistas deportivas al aire libre, así como las instalaciones municipales, las bibliotecas y los telecentros, todo ello como refuerzo a las medidas de contención del virus que había impuesto el gobierno del Principado. Dada la mejora de la situación epidemiológica en el municipio, que aún se mantiene en el nivel 4+, el Consistorio decidió que estos espacios pudiesen reabrirse ayer, lo que sumado al buen tiempo que reinó durante toda la jornada hizo que las calles del concejo se vieran ayer llenas de gente durante las primeras horas de la tarde.

Los que más aprovecharon la apertura fueron los niños del concejo que, no obstante, eran conscientes de la situación y no se olvidan de la importancia de guardar la distancia social. «Tenían muchas ganas de poder jugar en el parque porque durante las mañanas se veían en el colegio»,señalaban los padres de Cloe y Enzo Lombardero y de Juan Estrella, tres pequeños que ayer no desaprovecharon la oportunidad para volver a sacar sus bicis.

El otro elemento que reinó durante la tarde de ayer fue el balón, eran muchos los grupos de niños y jóvenes que aprovechaban para jugar al fútbol o al baloncesto en las canchas deportivas de Las Vegas. Uno de los que más disfrutaba, acompañado de su madre era Leo García, un corverano de tan sólo seis años que vive en un edificio situado cerca de El Llar y que no aguantaba las ganas de poder volver a jugar en la calle. «Vemos todo el parque desde casa y se pasaba las horas en la ventana preguntando cuando podía salir, esto es un alivio para los dos», indicaba la madre del pequeño.

Pero no sólo los pequeños disfrutaron de nuevo de los espacios públicos, también los mayores aprovecharon para tomar el sol en los bancos de la localidad corverana, aunque en este caso las paradas no solían durar mucho tiempo sino que eran parte de su paseo, una actividad que aseguraban era «muy importante» en su día a día, ya que conformaba el poco ejercicio que podían practicar.