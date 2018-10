'La Gaviota' llega al Valey en versión teatral y de cine

La veterana compañía asturiana fundada por Etelvino Vázquez Teatro del Norte representa su adaptación del clásico den 1896 por Anton Chéjov 'La Gaviota' el próximo día 3 de noviembre, sábado, a las 20 en el teatro del Valey. Las entradas, a un precio de cinco euros, ya se encuentran a la venta en la web del Centro Cultural de Castrillón.

El trabajo de dramaturgia realizado por Etelvino Vázquez al adaptar a Chéjov incorpora elementos del 'Hamlet' de Shakespeare a este drama ambientado en el mundo de los artistas. Teatro del Norte ha elegido un texto realista alejado de su predilección por el expresionismo y la farsa. En palabras del propio Vázquez, «el objetivo de montar 'La Gaviota' es que el texto de Chéjov nos permite hablar de un tema de total actualidad: la relación de los padres con los hijos, y , en el tema del arte, la relación de los artistas consagrados con los artistas que empiezan».

El Valey programa para el día 28 de este mismo mes una adaptación cinematográfica de 'La Gaviota' dirigida en 2018 por Michael Mayer y protagonizada por Annete Bening. 'La Gaviota' de Teatro del Norte recibió una beca de residencia de Laboral Ciudad de la Cultura y fue estrenada el 13 de julio de 2018 en el auditorio de Pola de Siero.

'La Gaviota' de Anton Chejov es un texto fundamental del teatro europeo del siglo XX. Habla del arte y de la vida y, sobre todo, habla de la relación de padres e hijos. Padres que no dejan crecer a sus hijos, hijos que se sienten aplastados por el sistema y que no tienen futuro ni porvenir, como la gran mayoría de los jóvenes de hoy. Una gran actriz, Arcadina, que no deja crecer como actriz a Nina. «Un escritor, Trigorin, pareja de Arcadina, que no deja crecer como escritor a Kostia, el hijo de esta. Un arte antiguo que no permite que aparezcan nuevas formas, que quiere perpetuarse en el poder artístico sin permitir la aparición de un nuevo arte».