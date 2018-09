El gobierno local califica de «inviable» la recuperación de las piscinas Dos jóvenes en la piscina de Las Vegas en una imagen de archivo. / R. G. «Esas instalaciones están en estado ruinoso y no se encuentran a disposición del Ayuntamiento, sino del actual concesionario de las municipales» S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:24

El proyecto de recuperación de las piscinas al aire libre de Las Vegas planteado por Somos es «inviable» según explicó ayer el equipo de gobierno. La oposición pedía hacer uso de la piscina olímpica situada al lado de la Casa de la Juventud, un proyecto que el gobierno local «ya valoró y se desestimó», señaló Jorge Suárez, portavoz del PSOE.

El gobierno local explica que hay dos motivos de peso para no poder desarrollarlo. El primero es el estado actual de las instalaciones y el segundo el uso de las mismas. «Solo conocemos su propuesta por los medios de comunicación. No obstante, la recuperación de estas piscinas es inviable, lo que evidencia ingenuidad y desconocimiento del estado de estas instalaciones por parte de Somos», lamentó Suárez.

Rogelio Crespo ya apuntó que se trata de un proyecto costoso aunque no se aportaron cifras sobre el mismo. «Es fácil intuir que las obras serían muy costosas, aunque éste no sería el principal impedimento para llevarlas a cabo. Las piscinas llevan más de una década sin uso y están en estado ruinoso. Lo peor no es lo que se ve en la superficie, sino cómo están las instalaciones por debajo», indicó el portavoz socialista.

Esa piscina, utilizada hace años por equipos de natación, ya padecía problemas de filtraciones cuando estaba abierta. Con su cierre estos se podrían haber agravado. «Los principales motivos que hacen que esta iniciativa sea imposible es porque esas instalaciones están muy deterioradas y, sobre todo, porque no están a disposición del Ayuntamiento, sino que están en manos del actual concesionario de las piscinas municipales de Las Vegas y el Ayuntamiento no puede disponer de ellas», comentó Jorge Suárez.

El gobierno local explicó que en el contrato formalizado en el año 2009 por el gobierno de la USPC y el PP para la concesión a 25 años de las piscinas también se incluían las «instalaciones municipales anexas, propiedad del Ayuntamiento», en referencia a las que están al aire libre, con lo que disponen de ellas hasta el año 2034. «Esto fue así porque el PP y la USPC no querían que nadie le pudiera hacer competencia a las piscinas cubiertas que ellos privatizaron, por eso incluyeron esas instalaciones en ese contrato aunque fuese para mantenerlas cerradas», comentó Suárez.

Por último, el portavoz municipal agradeció la propuesta de la oposición aunque apuntaron que «si Somos hubiera preguntado se hubiera ahorrado esta situación que denota que desconocen la realidad del Ayuntamiento. En política a la gente hay que contarle la verdad y no lo que quieran escuchar en cada momento».