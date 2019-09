El gobierno local rechaza las enmiendas a las ordenanzas El equipo de gobierno mantiene su propuesta de modificación de las ordenanzas y rechaza las propuestas presentadas por Vox S. G. CASTRILLÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:16

Las enmiendas presentadas a la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año por Vox se debatirán y votarán en el Pleno de este jueves, donde si no hay sorpresas serán rechazadas, pues el equipo de gobierno mantendrá su propuesta tal y como la presentó a la comisión informativa del lunes.

A pesar de conocerse la postura del tripartito, en el orden del día deberán incluirse las enmiendas para poder votarlas. Vox reclamaba la reducción «drástica» de varios de los impuestos municipales como el IBI o la viñeta. Algunos de ellos van referidos a ordenanzas que no estaban incluidas en el orden del día del Pleno por lo que la Secretaría municipal está estudiando qué debe hacerse en este caso. «Nosotros hay impuestos que congelamos y no tocamos por lo que no se van a debatir en la sesión como es el IBI. No tenemos claro que debemos hacer entonces con las propuestas de Vox, esperaremos a ver qué nos dicen los técnicos», explicó ayer la concejala de Hacienda, Montserrat Ruiz.

En cambio, si se sabe que tanto Izquierda Unida, como PSOE y Podemos apoyarán las modificaciones originales que pasan por congelar los impuestos, incrementar el IPC en algunas tasas y aumentar las bonificaciones y exenciones de varias de las ordenanzas fiscales. «Creemos que es la hoja de ruta a seguir para conseguir una fiscalidad socialmente más justa y progresiva», recalcó Ruiz, que cuenta con el apoyo de todos los grupos del gobierno.

Otras de las propuestas realizadas por Vox pasan por la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, la eliminación del impuesto de construcciones y de las tasas por la obtención de la licencia de apertura o actividad, de obras, de taxis y de vehículos de alquiler así como de las contribuciones especiales. «El Ayuntamiento de Castrillón lleva recaudando, año tras año, mucho más de lo que realmente se necesita, haciendo que los contribuyentes paguemos mucho más de lo que sería realmente necesario, por lo que es perfectamente factible reducir al máximo sus ingresos», destacó el portavoz de Vox, Alberto García Hevia.

Mientras desde el equipo de gobierno hace hincapié en la necesidad de reducir la carga fiscal a aquellas familias con menos recursos, de ahí que propongan aumentar los baremos económicos y las exenciones del pago. «Esta fiscalidad debe perseguir el objetivo de que aquellas personas que más tienen y más pueden aportar, puedan hacer un esfuerzo mayor para aliviar a aquellas que menos pueden y que más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica», indicó Montserrat Ruiz.

El Pleno debatirá mañana, a partir de las 17.30 horas, sobre estas propuestas fiscales para el año que viene, que centran todos los puntos del orden del día previsto.