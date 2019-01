Gozón contratará este mes las obras para ampliar la escuela infantil Acceso principal de la escuela infantil de Luanco, que será objeto de una ampliación. / P. G.-PUMARINO Los trabajos, con una inversión de 270.000 euros, consistirán en la creación de dos aulas con capacidad para 35 nuevas plazas PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Sábado, 5 enero 2019, 00:10

El Ayuntamiento de Gozón procederá este mes con la contratación de las obras de ampliación de la escuela infantil de Luanco. Los trabajos consistirán en la creación de dos aulas adosadas a las actuales que generarán un total de 35 nuevas plazas. La inversión municipal ascenderá a 270.000 euros. De esta manera, el Consistorio quiere dar respuesta a la creciente demanda de este servicio en el concejo. Esta falta de capacidad generó duras quejas por parte de una treintena de familias que habían solicitado matrícupara el actual curso.

El alcalde, Jorge Suárez, explicó que el proyecto tuvo que ser contratado a un estudio de arquitectura especializado en este tipo de equipamientos. «Esto fue debido a que el Principado es muy exigente a con estas instalaciones para bebés, y de ahí, que optásemos por este recurso. Además, surgieron problemas de última hora con los tipos de calefacción y de instalación eléctrica, lo que generó algún retraso en el inicio de las obras, pero ya están solventados». Sin embargo, desde la comunidad de padres y madres volvieron a repetirse las quejas. Esta vez, a causa de la demora en acometer la ampliación tras cumplirse un trimestre del inicio del curso.

En este sentido Suárez, aclaró «que en ningún momento hablé ni puse fechas porque la escuela infantil no es un centro académico y, por tanto, no requiere que esté en servicio al comienzo del mismo. Lo único cierto es que este tipo de actuaciones exige una tramitación administrativa que lleva su tiempo y esto es algo que debe tener en cuenta cualquier ciudadano. Hemos estado trabajando en el proyecto desde el minuto uno, por lo que no se nos puede acusar de mentir». No obstante, desde el colectivo de familias demandantes del servicio se insistió en que el compromiso del alcalde el pasado mes de mayo fue que las nuevas plazas estarían disponibles antes de finalizar el año.

Finalizadas en abril

En cualquier caso, desde este colectivo recuerdan que a la vista de que no dieron comienzo las obras «al menos hasta la primavera no estarán finalizadas (la duración es de tres meses), que es la fecha en la que salen publicadas el número de plazas disponibles para el próximo curso y nos pasaremos lo que resta de este con nuestros hijos en casa».

Ante estas críticas, el alcalde recordó que, cuando surgió este problema, «únicamente dispusimos de 200.000 euros procedentes del sobrante de tesorería del pasado presupuesto que el Pleno aprobó que se destinase a esta obra».

Más tarde, añadió, «y tras la contratación del proyecto técnico hubo que añadir un incremento de 70.000 euros para ajustar el precio final de los trabajos, pero hasta ahora nunca se dijo cuanto costaría la ampliación de la escuela». Tras estudiar varias alternativas para ampliar el servicio se optó finalmente que la más idónea de todas era la construcción de un anexo a la actual, siendo la más cara de todas las propuestas. Entre ellas se incluyó uno de los espacios disponibles en el colegio público La Canal, que se descartó por una serie de problemas en sus accesos.

La escuela infantil de Luanco se construyó en 2005 adosada al colegio público La Vallina. La inversión municipal ascendió entonces a 50.000 euros para poder acoger un total de 50 niños de 0 a 3 años.