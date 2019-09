«En Gozón no se cumple la normativa de movilidad» Asistentes al taller de movilidad que se celebró en la Casa de la Cultura de Luanco. / A. G.-O. Los vecinos proponen habilitar la zona azul en los meses de verano, señalizar los colegios y ampliar la oferta de transporte público A. G.-OVIES LUANCO. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:13

La oferta y el acceso a las plazas de estacionamiento; el elevado volumen de tráfico; la falta de transporte público urbano; la ausencia de itinerarios peatonales y ciclistas y la problemática de la ordenación viaria en Luanco son los principales problemas detectados por los vecinos de Gozón en materia de movilidad. La empresa Colin Buchanan Consultores, encargada de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del concejo, abordó ayer en una taller participativo las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía en esta materia. Se trata de una segunda fase, tras las encuestas iniciales realizadas a través de la web municipal.

Los participantes analizaron las carencias y problemáticas que se encuentran los usuarios al utilizar el transporte público, el vehículo privado, ir andando o en bicicleta. «El problema de Gozón es que no se cumple la normativa. Me pregunto para qué están los municipales», criticó una de las asistentes.

Los vecinos resaltaron, entre otros aspectos, la problemática que se vive, por ejemplo, en las zonas escolares, donde lamentaron que no existe señalización específica. «Habría por lo menos que limitarla», apuntaron. Además, señalaron que, en el caso de las peatonalizaciones, no se tiene en cuenta la movilidad posterior de los peatones. «No se piensa en la gente y no se estudia cómo afecta eso a las calles aledañas», afirmaron.

A 30 por hora

En esta línea propusieron limitar la velocidad en el casco urbano a 30 kilómetros por hora. También se habló de la posibilidad de habilitar la zona azul, principalmente los meses de verano, cuando el número de vecinos y de vehículos aumenta considerablemente. Asimismo, criticaron que en muchas ocasiones los conductores estacionan encima de las aceras o en las glorietas, interfiriendo en el tráfico.

En lo que respecta al transporte urbano pusieron el acento en la falta de conexión entre las parroquias rurales y la inexistencia de autobús universitario. «En muchos casos la información que hay de los horarios es inexistente o está mal», criticaron. Entre las soluciones, ampliar la oferta y habilitar en época estival líneas que unan las principales ciudades de la región con las playas más populares del municipio.

A la hora de circular en bicicleta incidieron en la falta de aparcamientos, la ausencia de itinerarios, así como el desconocimiento de la normativa vial por parte tanto de los conductores como de los propios ciclistas, generando con ello riesgos. En esta línea apuestan por fomentar el alquiler de bicicletas.