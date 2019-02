Gozón frena el plan urbanístico de Los Laureles en Luanco El Ayuntamiento argumenta que falta un informe medioambiental y declarara la nulidad de un proyecto que prevé edificar 24 casas PEPE G.-PUMARINO Viernes, 8 febrero 2019, 00:17

El Ayuntamiento de Gozón ha frenado la aprobación inicial de un estudio de detalle urbanístico destinado a la construcción de 24 viviendas en la urbanización de Los Laureles, en Luanco. Esta medida obedece a que la firma promotora que lo impulsa se acogió a la figura legal denominada «silencio administrativo positivo».

Este procedimiento se emplea cuando las administraciones no dan respuesta a un proyecto urbanístico dentro del plazo que fija la ley. Y esta fue la estrategia empleada por los promotores para publicar en el BOPA que se contaba con la aprobación inicial del estudio de detalle sobre las actuaciones a realizar en terreno de la urbanización de Los Laureles. Pero, según manifestó el alcalde, Jorge Suárez, «desde un principio se rechazó el plan por la carencia de un sistema de saneamiento en esta zona urbana».

Esta justificación, no obstante, no fue suficiente para que la iniciativa quedase aparcada. Y, así, se puso en marcha, de manera legal, la fase de información pública para la presentación de alegaciones al proyecto. Una actuación que motivó el malestar del alcalde de Gozón, quien manifestó que haría todo lo posible para su paralización. «Para poder desarrollar este proceso administrativo tiene que esta completo el correspondiente expediente. Y este no estaba completo y así lo reconocen los inversores, al no disponer del necesario informe de impacto ambiental». Por lo tanto -recalcó el político socialista- «no podían acogerse a la figura legal del silencio administrativo».

Es esta la razón por la que la junta de gobierno municipal de Gozón hará público dentro de unos días que dicho plan no reúne las condiciones para su aprobación inicial. Y, en consecuencia, que tampoco se encuentre en la fase de información pública, puntualizó Suárez.

Suelo protegido