«Llegué a plantearme pedir al Estado la intervención del Ayuntamiento por la deuda»

Jorge Suárez García, alcalde de Gozón «El sector turístico es importante, pero creemos que ya es hora de que a los ganaderos se les den más oportunidades»

En la recta final de su mandato, Jorge Suárez (Viodo, 1964) repasa su gestión al frente del Ayuntamiento de Gozón bajo el signo ahora de un moderado optimismo. Reconoce que no fue fácil su arranque al encontrarse con el mando de un buque que naufragaba en materia económica.

-De estos cerca de cuatro años, ¿cuál ha sido el peor momento?

-Sin duda los seis primeros meses. El acta de Intervención que me presentaron reflejaba una deuda de 315.000 euros que se debía abonar a una póliza antes de finalizar el año y cerrar el ejercicio con un superávit de 800.000 euros. A todo esto nos encontramos con todas las partidas económicas agotadas.

-¿Se planteó en algún momento abandonar la nave entonces?

-Nunca. Pero ese periodo fue terrible hasta el punto de que llegué a plantearme muy seriamente pedir que el Estado interviniese el Ayuntamiento ante la enorme deuda contraída.

-¿Y ahora, cuando se acerca el final de su gestión?

-El problema principal es el alto endeudamiento que se empezó a rebajar en el 2016 de un montante de facturas impagadas en tan solo tres años de siete millones. Ahora lo estamos pagando a razón de 260.000 euros trimestrales. Lo estamos abonando con el dinero de todos los vecinos, razón por lo que no podemos hacer inversiones en equipamientos.

-¿En qué momento se encuentran las cuentas municipales?

-Desde entonces llevamos devueltos algo más de cuatro millones. De poder haber dispuesto de este dinero, las cosas irían mejor. Pero al margen de este serio problema, la mejora económica de este Ayuntamiento ha sido espectacular. Alguna de las entidades bancarias comentó que la evolución actual es un milagro económico. De pasar a que ningún proveedor quisiera tener relación con el Consistorio a ser una Administración responsable y se vuelva a tener confianza en esta casa. Tanto es, que se el pago a proveedores se está haciendo dentro de un plazo de veinte días.

-Para hacer posible esta recuperación económica contó con algún tipo de ayudas?

-No. La única solución pasa por renunciar a poder realizar las muy necesarias inversiones locales que contribuyen a enriquecer el concejo. Pero en este sentido sí tengo que hacer un reproche.

-¿Cuál?

-Se trata del funcionamiento de la administraciones regional y estatal en materia de subvenciones. No entiendo que se aprueben ayudas a ayuntamientos con superávit en millones de euros. Qué envidia me da. No tiene sentido que esos municipios reciban las mismas subvenciones que Gozón cuando tienen dinero que no les dejan gastar. Por hacer una comparativa, sería lo mismo que si la Unión Europea concediera ayudas a países como Alemania o Francia que no las pueden gastar, mientras que los que no tenemos dinero lo gastamos todo.

-Usted defendió que no se podían rebajar los impuestos.

-Dada nuestra situación económica y la posibilidad de que se pierdan los 1,1 millones de Alcoa, es impensable en estos momentos rebajar los ingresos cuando tenemos que hacer frente a un incremento de los gastos en la plantilla municipal, por poner solo un ejemplo.

-Otro momento complicado fue la remunicipalización del servicio de aguas con la reclamación de Asturagua.

-En la actualidad el servicio se realiza con recursos municipales. Pero el problema es que tenemos una gran parte del concejo pendiente de la renovación de la red y los depósitos de agua. El principal recurso acuífero que tenemos es el situado en el Posadorio. Pedimos ayuda al Principado y se cayó de los presupuestos regionales. Per debo decir al respecto que no me consta que ningún otro partido lo haya defendido en las cuentas como una inversión imprescindible.

«Gozón carece de industria»

-¿Y respecto a la vía judicial?

-Pues estamos peleando una reclamación de Asturagua de 3,7 millones, del que espero tener noticas al respecto pronto. Aunque debo precisar que en esta cuestión es el desembolso de la obras de reurbanización que se hicieron paralelamente que va por otro lado. Una cosa es que servicio se prestaba en el mantenimiento y otra que se incluyesen las obras que fueron la ruina, algo que nada tiene que ver con el servicio del alumbrado que proponemos. Y es que desde el principio se licitaron las obras y el servicio, algo que no sucedió con el de la red de suministro, cuyos proyectos nunca salieron a contratación pública.

-Desde su punto de vista ¿cuál es la solución para mejorar la situación económica?

-En 2023 la deuda estará saldada. El sector turístico es importante, pero creemos que es hora de que al ganadero se le den más oportunidades. El concejo cuenta con muchas menos ganaderías que hace medio siglo, pero las que están asentadas totalizan más cabezas de ganado. Con el PGOU actual estas grandes explotaciones no tienen forma de ampliar sus instalaciones y por eso ahora estamos intentando mejorar esas condiciones. Pero desde mi punto de vista Gozón carece de industria que sea capaz de atraer este mercado. Los dos polos disponibles están bloqueados sin posibilidad de ampliación en el espacio actual, y me consta que existe un interés empresarial. Esto es un ejemplo del pésimo plan general que tenemos.

-¿Está dispuesto a encabezar de nuevo la lista socialista de cara a los comicios de mayo?

-Hasta el momento no comuniqué nada a mi partido oficialmente. Estamos en un proceso y ahora no soy el candidato oficial. Soy respetuoso con las decisiones que adopte mi partido

-De repetir y ganar las elecciones, ¿cuál es el objetivo?

-Pues seguir como hasta ahora. Pagar la deuda pendiente y priorizar aquellos proyectos más importantes como el saneamiento, equipamientos deportivos y recursos humanos.

-Hablando de recursos, ¿cuáles son los más importantes?

-El valor paisajístico de este concejo. Debe respetarse y apartar cualquier iniciativa que no sea respetuosa con él.