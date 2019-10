PP e IU de Gozón piden diálogo para retomar la obra de la escuela infantil Algunas de las madres que protestaron contra la falta de plazas en la escuela infantil. / P. G.-P. «Al alcalde este proyecto le incomoda», dice Ana Ruiz, mientras que los populares recuerdan que «aceptar ofertas a la baja sale caro» PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Viernes, 18 octubre 2019, 01:27

Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida piden diálogo para poner solución a la paralización de las obras de ampliación de la escuela infantil de Luanco. Los dos grupos mayoritarios de la oposición critican la actitud del alcalde, el socialista Jorge Suárez, de negar cualquier tipo de negociación con la empresa Grupo IAS, que ejecuta los trabajos. La portavoz de IU, Ana Ruiz, insistió en «la necesidad que tienen las familias con niños en el centro educativo y de las que están a la espera de una plaza, entre las que me encuentro, de que se les dé soluciones No es de recibo queque el equipo de gobierno encabezado por Jorge Suárez opte por el silencio y se niegue, según declaran los responsables de la empresa, a atender sus llamadas para solucionar el problema. Está claro desde hace año y medio que al alcalde le incomoda la escuela infantil. No le gusta la situación creada y no ayuda a los vecinos a resolver un problema, que es lo primero que un responsable municipal debe hacer».

Por su lado, el portavoz del PP, Ramón Artime, reiteró la necesidad de que se abra un diálogo entre las partes: «La postura intransigente del alcalde únicamente contribuirá al bloqueo de unas obras muy necesarias para la población joven con familia. En este asunto no es momento de dar la razón a ninguna de las partes, pero por experiencia sé que los problemas se solucionan hablando antes de que todo esto vaya directamente a los juzgados». Artime -añadió- que «el equipo de gobierno lleva incurriendo en los mismos errores desde hace cinco años. Todos los últimos contratos plantean el mismo problema, que no es otro que las empresas adjudicatarias ofertan una baja en el precio que más tarde resulta inasumible. Ahí están los realizados en el complejo deportivo de Balbín, la calle de Oviedo o la renovación de la red de abastecimiento a la parroquia de Cardo. Por eso -continuó-, digo que algo está pasando que solo ocasiona paralizaciones y modificaciones por acogerse al precio más bajo de las obras. Nos acusó cuando gobernamos del encarecimiento de nuestros proyectos, pero todos ahí están ejecutados. Lo más barato, a la larga, resulta ser lo más caro», afirmó el portavoz del Partido Popular

36 familias sin plaza

La consecuencia de la paralización de las obras de ampliación no es otra que 36 familias del concejo no podrán escolarizar a sus hijos en enero, fecha fijada para el final de los trabajos. Las que pueden disponer de este servicio reclaman medidas de seguridad en los accesos al centro debido al estado en que ha quedado la escuela infantil con vallados provisionales. A estas demandas se unen las que exigen al Ayuntamiento una información directa sobre el conflicto con la empresa adjudicataria.

La paralización se produjo por la falta de pago de los tramos de las obras realizadas hasta septiembre y también al apreciar errores en la planificación del proyecto. El incremento en los cambios fue valorado por el empresa en 60.000 euros, sobre el precio inicial, un aumento que el gobierno local se niega a abonar.