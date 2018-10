Gozón prevé aprobar la Relación de Puestos de Trabajo antes de final de año El alcalde, Jorge Suárez. / P G.-P. El PSOE se plantea contratar a un ingeniero para el servicio de aguas, un técnico de obras y un informático, así como más agentes de Policía ALICIA G.-OVIES LUANCO. Martes, 23 octubre 2018, 00:15

El equipo de gobierno de Gozón confía en poder tener aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de finalizar el año. El alcalde, Jorge Suárez, que actualmente se encuentra en reuniones con los sindicatos, se ha propuesto presentar el documento en el Pleno de diciembre, con el objetivo de que pueda entrar en vigor lo antes posible. En la actualidad, el concejo no dispone de este documento, obligatorio por ley y necesario para regular los servicios así como la labor de los trabajadores municipales.

La mesa de negociación volvió a reunirse ayer por segunda vez. El PSOE ha presentado a los representantes sindicales un organigrama con los puestos actuales y aquellos que se podrían crear en un futuro. La intención del equipo de gobierno es poder incorporar a un informático, un ingeniero para el servicio de aguas y un técnico medio de obras, entre otros. «También me gustaría poder aumentar la plantilla de Policía Local para incorporar el turno de noche», apunta Suárez.

El alcalde socialista también ha solicitado a la Federación Asturiana de Concejos la elaboración de una valoración de los puestos de trabajo. Este documento permitirá detallar la peligrosidad, los salarios y los horarios de cada trabajador. En este sentido, el alcalde hizo hincapié en que su intención es no bajar el suelo de ninguno de los funcionarios municipales, «al no ser que haya alguna ilegalidad». Algo que, afirma, no le consta.

Para Suárez, lo más importante del proceso es poder contar con un organigrama claro con el que poder trabajar en un futuro. Esto permitiría poder realizar modificaciones a posteriori de una forma más sencilla, añadiendo nuevos puestos o cambiando los existentes. Ahora, el trabajo se centra en el acuerdo con los sindicatos, un proceso que espera que no se alargue en el tiempo. «No debería ser muy dificultoso llegar a un acuerdo porque la ley establece muy concretamente cómo debe ser, pero debemos aprobarlo. No podemos estar sin una RPT», insiste.

El Pleno de Gozón ya aprobó en noviembre de 2017 el convenio laboral, tras un año de negociaciones entre los representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno socialista.