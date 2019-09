Gozón someterá al Pleno el proyecto de los chalés de lujo de Luanco La construcción de los chalés de lujo comenzó el mes de julio. / A. G.-O. El plan contempla la construcción de 20 viviendas, de las cuales el Consistorio no ingresará dinero alguno al estar planificadas desde 1991 P. G.-PUMARINO LUANCO. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:14

El Pleno de Gozón abordará la próxima semana la aprobación del estudio de detalle del proyecto denominado 'Urbanización La Quinta de Luanco'. Se trata de un plan diseñado ya en 1991 al amparo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de entonces, en el que se contempló la construcción de 20 viviendas. Transcurridos ahora 28 años, el proyecto de ejecución sigue siendo el mismo, solo con alguna modificación en materia de movimiento de tierras. Según explicó la alcaldesa en funciones, Arancha Peláez, «de acuerdo con la documentación presentada por los promotores, el proyecto cumple con la vigente normativa en materia de planeamiento urbanístico y tampoco se presentó ninguna alegación al mismo. Ahora se dará traslado del mismo al Pleno para su aprobación la próxima semana».

De acuerdo con estas previsiones, en materia económica, el Consistorio no percibirá dinero alguno en concepto de licencias de construcción. Y ello es debido a que éstas fueron tramitadas de manera sucesiva en 1991, 2003, 2006 y 2018, respetando en todo momento el diseño inicial. «En su momento el planeamiento ya clasificaba dicho ámbito como un suelo urbano y, por lo tanto, no estamos ante un suelo de nueva creación. Por otra parte, el área ordenada no genera nuevos viarios públicos, sino que se trata de un viario privado en el interior de una parcela privada en la que no existen además equipamientos dotacionales y servicios de carácter público», subrayó Peláez.

La inversión en esta urbanización será millonaria, teniendo en cuenta que la vivienda más barata supera los 600.000 euros. El enclave con vistas a la bahía supone el mayor atractivo del momento al que se une que el diseño del proyecto es del prestigioso arquitecto Joaquín Torres y la puesta en venta de los chalés por parte de la inmobiliaria gijonesa Engel & Völkers.