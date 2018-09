Una gran explosión con humo blanco alarma a los vecinos de Les Mariñes «Pensé que podía haber sido algún volador o el disparo de un cazador, pero fue un ruido fuerte y seco»», señalan quienes lo escucharon A. G.-O. VILLAVICIOSA. Domingo, 16 septiembre 2018, 00:57

Una gran explosión sorprendió ayer, en torno a las 10 horas, a los vecinos de la parroquia de Les Mariñes. El inusual e inexplicable ruido se sintió desde Careñes hasta Quintueles por toda la costa y puso sobre aviso a todos los que en ese momento se encontraban por la zona. «Fue como si hubiese estallado un artefacto», explican quienes lo escucharon.

Los vecinos dieron aviso al Servicio de Emergencias, que mandó una patrulla de la Guardia Civil, para comprobar el incidente. No encontraron nada. A pesar del fuerte ruido en la zona no había indicios de ningún accidente, no se veía fuego ni humo y ninguna vivienda parecía afectada. Los agentes, así como miembros de Protección Civil, recorrieron la zona durante horas en busca de una pista, pero no encontraron nada. Además, nadie llamó para solicitar ayuda sanitaria de ningún tipo.

Uno de los primeros en avisar del suceso fue un vecino de Quintueles. Él si vio en un primer momento una gran humareda blanca, que desapareció «un minuto después», pero no pudo señalar exactamente de dónde provenía. «Se sintió muchísimo. Yo estaba a unos diez kilómetros. Fue tan fuerte, que a algunos vecinos, incluso, les temblaron varias botellas que tenían en casa», relata.

Cecilia Alonso, de la comisión de festejos de Careñes-Villaverde, también lo sintió. «Estaba fuera hablando con mi hermano cuando lo oí. Primero pensé que podía haber sido un volador o un disparo de algún cazador, pero fue un ruido demasiado fuerte y seco como para ser nada de eso», explica.