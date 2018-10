Las grandes obras del mandato Ampliación del teatro de El Llar, que está previsto termine a comienzos de 2019. :: MARIETA SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Lunes, 22 octubre 2018, 01:07

Quedan algo más de siete meses para que los vecinos de Corvera deban meter sus votos en las urnas de las elecciones municipales de 2019. Desde los últimos comicios el Ayuntamiento ha ejecutado numerosas obras, muchas de ellas demandadas durante años. Un mandato que se podría resumir en siete grandes proyectos constructivos por valor de unos 2,5 millones de euros.

Se trata de uno de los mandatos más fructíferos de los últimos años en cuanto a gasto en obra pública dentro del concejo. El año 2016 fue el que mayor número de proyectos vio realizados. El gobierno local, con mayoría absoluta, logró desbloquear las cuentas eliminando la deuda y aumentando el dinero del capítulo de inversiones. Eso se vio reflejado el primer año en el Parque Europa de Las Vegas. Unos 300.000 euros fueron necesarios para cubrir el arroyo que discurría por él y crear una gran plaza abierta, que posteriormente crecería en mobiliario con algunas instalaciones deportivas demandadas por los más jóvenes.

Pero esta no fue la única gran obra, las familias del colegio de Los Campos disfrutan desde entonces de la pista cubierta exterior, que ahora comunica con el polideportivo. En Trasona las inversiones llegaron con la recuperación de la pista polideportiva de El Pedrero. Dos inversiones que estaban en la lista de deberes no ejecutados.

Las grandes obras siguieron sumando proyectos como el aparcamiento Cuatro Estaciones de Las Vegas, terminado el año pasado y que ha puesto a disposición de los vecinos 79 plazas de estacionamiento. Este año, el Ayuntamiento ha relanzado también algunos proyectos que llevaban años en el cajón, como la ampliación del teatro El Llar, que si bien no se finalizará hasta el año que viene. Lo mismo sucederá con la recién licitada obra de reurbanización de la plaza de Vistahermosa en Las Vegas o con la recuperación del edificio de La Lechera.

Este último lleva cerrado años y ha sufrido no solo el deterioro si no el ataque de los vándalos en numerosas ocasiones. El proyecto para su recuperación ya está aprobado y la contratación de las obras está en marcha, aunque no se terminará hasta el 2019.

Estas no son las únicas obras ejecutadas estos tres años y medio, si las de mayor cuantía. A ellas se suman otras como la ampliación del Centro Cultural de Los Campos o las reiteradas mejoras de la Senda Verde del Agua, que comienza en Molleda y que se completará con la recuperación de la ruta del Escañorio.

Algo más de tres años fructíferos que darán paso a uno de transición antes de las próximas elecciones municipales. Aunque se prevé aprobar el presupuesto de 2019 antes de terminar este año, las del año que viene serán unas cuentas que servirán para cerrar estas grandes obras ya que muchas de ellas se afrontan con carácter plurianual y necesitarán una partida en el capítulo de inversiones. Además, será el año que el que se comiencen a ejecutar los proyectos con cargo al aval de Los Balagares, recuperado este año.

Los planes de obras y mejoras de espacios públicos han sumado otra cuantía importante dentro del mandato. Con un millón de euros se han afrontado obras de asfaltado, de eliminación de barreras arquitectónicas o de mejoras en los parques infantiles, siendo estos últimos objeto de obras de manera constante a lo largo de los años.

Las asociaciones de vecinos del concejo se han mostrado «contentas» con todos los avances de los últimos años y esperan «que las inversiones no se frenen a partir de las elecciones de 2019».