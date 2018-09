La Guardia Civil alerta de intentos de estafa a varios hosteleros de Castrillón Calle Pablo Iglesias, donde se concentra gran parte de la hostelería de Piedras Blancas. / MARIETA Los estafadores se hacen pasar por trabajadores de una compañía eléctrica y requieren a los dueños en torno a 1.400 euros de supuestas deudas SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Martes, 18 septiembre 2018, 00:27

La hostelería no se libra de las estafas perpetradas por personas que se hacen pasar por trabajadores de determinadas empresas para conseguir dinero fácil. La Comandancia de la Guardia Civil de Gijón alertaba ayer de varios intentos de estafa cometidos a hosteleros de Castrillón. Los implicados se hacían pasar por trabajadores de una compañía eléctrica que reclamaban el pago de antiguas deudas.

Hasta el momento se han hecho constar seis denuncias sobre hechos con el mismo modus operandi, por lo que la Guardia Civil mande un aviso, tanto a hosteleros como ciudadanos para prevenirles de este tipo de maniobras. El modo de operar detectado es la realización de una llamada telefónica a los propietarios de establecimientos de hostelería, en la cual la persona que llama se identifica como trabajador de una compañía eléctrica, conminándolos al pago inmediato de una cuantía económica, que oscila en torno a unos 1.400 euros en concepto de deuda por impago de facturas anteriores.

En la llamada les comunican que de no hacerse cargo de esta supuesta deuda, la compañía eléctrica procederá al corte del suministro eléctrico del establecimiento. Además, según alerta la Comandancia de Gijón, en alguna de la ocasiones, llegan a amenazar e insultar a las víctimas ante la negativa de estas a no realizar el pago.

La circunstancia de tratarse negocios que sufrirían unas pérdidas importantes en caso de ser efectuarse el corte eléctrico, produce un estado de nerviosismo y confusión en las víctimas que hace que algunas de ellas sucumban y terminen abonando la cantidad solicitada. Hasta el momento, la Guardia Civil tiene constancia de seis casos, todos ellos en el municipio de Castrillón, aunque podrían haberse dado en otros lugares, de ahí que se lanzara el aviso.

Recomendaciones

Actuar ante una presunta estafa no siempre es sencillo, pues la historia puede estar muy bien hilada por parte de los estafadores. La Guardia Civil aporta una serie de recomendaciones a los ciudadanos ante estos casos. La primera pasa por no revelar información personal por teléfono, correo o internet, a no ser que se haya iniciado de motu propio el contacto y se esté seguro de quien está al otro lado de la línea.

Otros de los consejos pasan por comprobar que la empresa de luz o gas es quien dice ser mediante una llamada telefónica a la compañía contratada. Por otro lado, si ha sido víctima de un delito la Guardia Civil recomienda fijarse en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador y llamar a la Policía o Guardia Civil cuanto antes. Por último, preparar toda la documentación que pueda ser útil y, como no, formular la pertinente denuncia de los hechos.