Guardia Civil y Policía Local controlarán el aforo de las playas de Castrillón durante el fin de semana El paseo y la playa de Salinas, hace unas semanas. / OMAR ANTUÑA Vigilarán además los aparcamientos y se pintarán líneas amarillas en los accesos a los arenales para evitar aglomeraciones de gente GIOVANNA F. BERMÚDEZ piedras blancas. Viernes, 19 junio 2020, 07:26

Las playas de Castrillón se preparan para un fin de semana en el que las buenas previsiones meteorológicas prevén una afluencia considerable de bañistas a los diferentes arenales del municipio. Por ello, desde la concejalía de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento preparan un dispositivo especial de vigilancia de los aforos en estos lugares, teniendo en cuenta además que las mareas altas tendrán lugar durante la tarde del sábado y el domingo.

La Policía Local de Castrillón y la Guardia Civil se reunieron ayer con el concejal Iván López, que se encarga de manera transitoria de este área, para coordinar las labores de vigilancia de manera que los agentes puedan «hacer acto de presencia en todas las playas del concejo durante todo el fin de semana», según explicó el edil, que espera una gran afluencia debido al buen tiempo. El objetivo es controlar los aforos de estos espacios y vigilar que se cumplan las normas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus, teniendo cuenta que el espacio de algunos arenales, como es el caso de Salinas, estará condicionado por las mareas altas que se esperan durante la tarde y que reducen notablemente el espacio del que pueden disfrutar los usuarios de la playa.

Desde la concejalía de Interior ya se había previsto anteriormente controlar el aforo de las playas a través de los aparcamientos, pintando con línea amarilla todos los accesos a los arenales en los que no se puede estacionar para conseguir dos cosas: por un lado que no se produzcan tapones en estos caminos, y por otro que se pueda observar antes de llegar a la playa el volumen de gente que habrá. «En lugares como Bayas todos los años vemos vehículos mal aparcados en la carretera de acceso a la playa, este año pintaremos toda esa zona con línea amarilla para hacer hincapié en que no se puede aparcar ahí y también para controlar a través de los aparcamientos la afluencia a los arenales», señaló el edil.

Estas labores también se llevarán a cabo en otras zonas del concejo como las dos playas de Santa María del Mar: El Puerto y La Llada. Según aseguró el concejal, «controlar los aforos en la playa es imposible, pero sí puede controlarse el aforo de los aparcamientos», por lo que el objetivo es que los usuarios utilicen únicamente las zonas de estacionamiento reguladas, algo que también serviría de indicador para los propios visitantes.