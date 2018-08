El 'héroe' que da clases de inglés y surf en Indonesia Carlos Ferrándiz, ayer en Salinas. / MARIETA Carlos Ferrándiz lidera la oenegé Harapam en la isla de Sumbawa, donde enseña y presta asistencia sanitaria a 2.400 niños S. GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 3 agosto 2018, 00:24

Carlos Ferrándiz es un héroe. No lo es porque quienes le conozca le hayan puesto ese calificativo, sino porque ha sido galardonado con el Kick Andy Héroes 2018, que otorga el gobierno de Indonesia a las labores humanitarias. El español se encuentra desde hace unos días en Salinas, donde está dando a conocer su oenegé, Harapam.

Viajó por primera vez a Indonesia en 2005, con la intención de conocer Bali, aunque este destino turístico no le gustó tanto como deseaba y decidió emprender la aventura y conocer el país desde dentro. De allí viajó a Sumbawa, donde los foráneos son solo algunos surfistas. «Un día paseando por la playa me paró un niño que apenas hablaba inglés, le propuse darle algunas clases y cuando quedamos aparecieron 150 personas del pueblo, de todas las edades, dispuestas a aprender el idioma», relata Ferrándiz, que fija ese momento como el giro más importante de su vida. Tras ese primer viaje volvió a España pero con la mente puesta en Indonesia.

Al país volvió ya en 2010 para quedarse. Desde entonces han pasado ocho años en los que esos alumnos se han multiplicado, hasta los 2.400 niños que atiende ahora. «Son de seis poblados diferentes y de todos me sorprende las ganas que tienen por aprender, el ansia de cambiar su futuro porque nunca antes habían tenido ayuda de nadie», destaca. Su día se divide en dos tareas, por las mañanas presta asistencia sanitaria a los pequeños que lo necesitan y por la tarde da clases en tres escuelas de la zona.

«Aquí el centro médico es muy precario, la mayor parte de las veces me los tengo que llevar a Bali a centros internacionales para que les presten la asistencia. Son muy caros todos los tratamientos pero hasta que no están bien no vuelven a Sumbawa», destaca Ferrándiz. Tiene un acuerdo con el gobierno local para que le cedan las escuelas en las que imparte clases de diferentes materias. «Tenemos más programas paralelos, como la lucha contra la malaria. Además aprovecho para promocionar el surf entre los más pequeños porque es el sueño de la mayoría de los niños de aquí, llegar a ser surfistas profesionales», señala.

Ahora está inmerso en mejorar las condiciones de los voluntarios, que de vez en cuanto, llegan a Sumbawa para ayudarle. «No son muchos y no están mucho tiempo porque el coste del alojamiento y la comida es caro. Estoy construyendo un centro social para ofrecer alojamiento y comida a esas personas y así facilitar que se sume más gente al proyecto», destaca.

A su vez, tiene en mente poner en marcha una escuela de huertos ecológicos y una granja, algo que «ayudaría a las familias a superar los problemas de malnutrición que tienen y a su vez, con el excedente poder venderlo y generar más ingresos, porque aquí ganan veinte dólares al mes por familia», lamenta Ferrándiz. Para terminar de desarrollar este proyecto estos días vende camisetas e intenta hacer nuevos socios para Harapam en Salinas. «Es el cuarto año que vengo. Lo que hacen aquí los vecinos por el proyecto es increíble. Me siento ya parte de aquí, estoy apadrinado. Se vuelcan con la iniciativa y sin ellos mucho de lo logrado no hubiera sido posible», recalca Ferrándiz.